Meghan handluje świeczkami! "Inspirowane Harrym", cena powala

Meghan Markle sprzedaje świeczki "inspirowane ślubem z księciem Harrym". Jedna kosztuje 240 złotych

Meghan Markle mimo lawiny krytyki, jaką raczą ją zwłaszcza brytyjskie media, nie daje za wygraną. Rozwija swoją markę "As Ever" i występuje w programie kulinarnym na Netflixie. Wcześniej sprzedawała dżemy i różowe wino, teraz reklamuje swoje świece zapachowe. I to nie byle jakie, bo inspirowane ślubem z księciem Harrym! Ale kto zechce powąchać tę odrobinę luksusu, musi przygotować się na wydatki. W ofercie znalazły się dwie świece: No. 519, odnosząca się do daty ślubu Meghan i księcia Harry’ego (19 maja 2018 roku), oraz No. 084, której numer symbolizuje urodziny księżnej (4 sierpnia). Każda z nich kosztuje 48 funtów – czyli ponad 240 złotych. Pierwsza opisana jest jako połączenie marokańskiej mięty, kardamonu i liści białej herbaty, mające przywoływać „świeżość dnia w angielskiej wsi” oraz „radość i spokój ślubnego popołudnia”. Druga, „elegancka i ziemista”, ma być „firmowym zapachem” amerykańskiej rezydencji Sussexów w Montecito – według opisu ten właśnie aromat "nadaje ciepła domowi Meghan".

Meghan promuje swoje produkty na Instagramie. Można kupić także miód, dżemy i herbatki

Kampania promocyjna trafiła na Instagrama. W nagraniu Markle prezentuje się w sielskim otoczeniu: zbiera jabłka, smaruje indyka miodem, pakuje prezenty (bo świece są już elementem kolekcji bożonarodzeniowej) i przygotowuje dżemy. Pod filmem widnieje podpis: „Przedstawiamy naszą świąteczną kolekcję 2025. Prezenty do obdarowywania się i wspólnego spędzania czasu, starannie dobrane na każdą okazję". Wśród produktów znalazły się również zestawy konfitur o smakach pomarańczowym, malinowym i nowym: truskawkowym, miód szałwiowy z plastrem miodu, który przywołuje „ciepłe dni spędzone w ogrodzie”, przyprawy do grzanego cydru i mieszanki herbat ziołowych.

As Ever, by Meghan Sussex, launches the first end-of-year collection with an exclusive candle. The collection also features a Napa Valley 2021 sparkling wine. Tune in to purchase at 9am PT/ 12pm ET today https://t.co/7yuxiWqVmp pic.twitter.com/NXyCVVKYP8— meghan updates🧸ྀི (@meghanmupdates) October 28, 2025

