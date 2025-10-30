Meghan handluje świeczkami! "Inspirowane Harrym", cena powala

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-10-30 13:09

Meghan Markle nie daje za wygraną i rozwija swoją markę "As Ever". Po dżemach, winie i ciastkach dla psów przyszła pora na świeczki zapachowe, które podobno są zainspirowane królewskim ślubem z księciem Harrym. Ale kto chce nawąchać się tego luksusu, musi przygotować się na wydatki. Jedna nowa świeczka od Meghan Markle dla wielu oznacza niemal królewski wydatek.

Meghan Markle

i

Autor: duchess_of_sussex/Instagram/ Instagram Meghan Markle

Meghan Markle sprzedaje świeczki "inspirowane ślubem z księciem Harrym". Jedna kosztuje 240 złotych

Meghan Markle mimo lawiny krytyki, jaką raczą ją zwłaszcza brytyjskie media, nie daje za wygraną. Rozwija swoją markę "As Ever" i występuje w programie kulinarnym na Netflixie. Wcześniej sprzedawała dżemy i różowe wino, teraz reklamuje swoje świece zapachowe. I to nie byle jakie, bo inspirowane ślubem z księciem Harrym! Ale kto zechce powąchać tę odrobinę luksusu, musi przygotować się na wydatki. W ofercie znalazły się dwie świece: No. 519, odnosząca się do daty ślubu Meghan i księcia Harry’ego (19 maja 2018 roku), oraz No. 084, której numer symbolizuje urodziny księżnej (4 sierpnia). Każda z nich kosztuje 48 funtów – czyli ponad 240 złotych. Pierwsza  opisana jest jako połączenie marokańskiej mięty, kardamonu i liści białej herbaty, mające przywoływać „świeżość dnia w angielskiej wsi” oraz „radość i spokój ślubnego popołudnia”. Druga, „elegancka i ziemista”, ma być „firmowym zapachem” amerykańskiej rezydencji Sussexów w Montecito – według opisu ten właśnie aromat "nadaje ciepła domowi Meghan".

ZOBACZ TEŻ: Meghan Markle otworzyła sklepik! Sandały za tysiące to tylko początek

Meghan promuje swoje produkty na Instagramie. Można kupić także miód, dżemy i herbatki

Kampania promocyjna trafiła na Instagrama. W nagraniu Markle prezentuje się w sielskim otoczeniu: zbiera jabłka, smaruje indyka miodem, pakuje prezenty (bo świece są już elementem kolekcji bożonarodzeniowej) i przygotowuje dżemy. Pod filmem widnieje podpis: „Przedstawiamy naszą świąteczną kolekcję 2025. Prezenty do obdarowywania się i wspólnego spędzania czasu, starannie dobrane na każdą okazję". Wśród produktów znalazły się również zestawy konfitur o smakach pomarańczowym, malinowym i nowym: truskawkowym, miód szałwiowy z plastrem miodu, który przywołuje „ciepłe dni spędzone w ogrodzie”, przyprawy do grzanego cydru i mieszanki herbat ziołowych.

