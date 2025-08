Lamine Yamal przyłapany na pocałunkach z gwiazdą muzyki! Obserwuje ją ponad 21 milionów ludzi

Hiszpańskie media obiegły pogłoski o możliwym romansie Yamala z argentyńską piosenkarką Nicki Nicole. Według dziennikarza Javi de Hoyosa, para została rzekomo zauważona podczas wspólnej zabawy w jednym z nadmorskich klubów nocnych 24 lipca. Mówi się, że Yamal i Nicole nie tylko razem tańczyli, ale również mieli się całować, a klub opuścili wspólnie około czwartej nad ranem. De Hoyos powołuje się na zaufane źródło, nie przedstawiając jednak żadnych dowodów na potwierdzenie tej historii.

Lamine Yamal romansuje z Nicki Nicole? Kim jest Nicki Nicole?

Nicki Nicole, a właściwie Nicole Denise Cucco, to 24-letnia wokalistka pochodząca z Rosario, znana m.in. z takich przebojów jak "Wapo Traketero", "Mamichula" czy "Mala Vida". Artystka zdobyła popularność również w Hiszpanii, co mogło sprzyjać medialnemu zainteresowaniu jej ewentualną relacją z jednym z najgorętszych nazwisk młodego pokolenia w piłce nożnej. Plotki o romansie zbiegły się w czasie z krytyką, jaka spadła na Yamala po jego imprezie urodzinowej, która odbyła się kilka dni wcześniej. Według doniesień, piłkarz miał zatrudnić osoby z niskorosłością jako element rozrywkowy przyjęcia o tematyce mafijnej. W internecie pojawiły się nagrania przedstawiające rzekomych uczestników wydarzenia, co wywołało falę oburzenia.

Stowarzyszenie ADEE, reprezentujące osoby z achondroplazją i innymi zaburzeniami wzrostu, wyraziło zdecydowany sprzeciw i zapowiedziało możliwe działania prawne. Z kolei Jesús Martín, Dyrektor Generalny ds. Niepełnosprawności w Hiszpanii, wezwał rząd do wszczęcia oficjalnego śledztwa w sprawie imprezy, która zgromadziła ponad 200 gości. Jeśli zarzuty się potwierdzą, młody zawodnik może zostać ukarany grzywną w wysokości nawet 867 tysięcy funtów. Hiszpańskie prawo stanowczo zakazuje publicznego wykorzystywania czy ośmieszania osób z niepełnosprawnościami.

Szokujące informacje po imprezie urodzinowej Yamala. To, co się działo, wprawia w osłupienie

Kontrowersje wokół urodzin Lamine'a Yamala

Yamal, mimo młodego wieku, zdążył już osiągnąć wiele na boisku – na koncie ma dwa tytuły mistrza Hiszpanii, Puchar Króla oraz triumf w Lidze Narodów z reprezentacją. Jednak jego błyskawiczny wzrost popularności niesie za sobą również ryzyko – życie prywatne zawodnika staje się tematem publicznych dyskusji, a każdy krok poza boiskiem jest skrupulatnie analizowany.

Jak potoczy się sprawa Yamala? Czas pokaże. Pewne jest jedno – młody piłkarz już teraz musi mierzyć się nie tylko z presją sportową, ale również z odpowiedzialnością wynikającą z życia w świetle reflektorów.

