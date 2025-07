Lamine Yamal pokazał obłędnie drogą błyskotkę! Mógłby kupić za to mieszkanie w centrum Warszawy

Lamine Yamal pochwalił się łańcuchem za prawie 2 mln złotych!

Jeszcze przed ukończeniem 18. roku życia sięgnął po mistrzostwo Europy z reprezentacją Hiszpanii, będąc przy tym wiodącą postacią drużyny. W minionym sezonie był też kluczową postacią w drużynie Barcelony, która zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii, a do tego niemal awansowała do finału Ligi Mistrzów. Było wiadomo, że Barcelona zrobi wszystko, by zatrzymać Yamala u siebie, ale musiał wiązać się to też z podwyżką dla młodego zawodnika. A ten już pokazał, że chętnie wydaje zarabiane pieniądze. Nie jest to niczym nowym, bogaci piłkarze chętnie kupują drogie posiadłości, sportowe samochody, jachty czy nawet samoloty, do tego wydają też masę pieniędzy na ubrania czy dodatki – biżuterię i zegarki. Wartość niektórych wymienionych rzeczy, choć często zdaje się być absurdalna, to w wielu przypadkach można ją w jakiś sposób zrozumieć.

Nagły zwrot w sprawie procesu Lewandowski – Kucharski. Sąd podjął ważną decyzję

W galerii poniżej zobaczycie, z jaką pięknością Yamal spędzał wakacje!

Jako przykład można dać choćby luksusowe zegarki znanych fimr, które są wykonane z najwyższą starannością i z najlepszych materiałów, ale potrafią być nawet inwestycją – edycje limitowane z czasem nie tracą na wartości, a zyskują. Co jednak z biżuterią, która w zasadzie tylko i wyłącznie dobrze wygląda? Lamine Yamal już wcześniej pokazał, że bardzo lubi drogą biżuterię. Wiele wskazuje na to, że tym tropem poszedł raper Emanuel Herrera Batista, znany jako "El Alfa". Z jego wpisu na Instagramie można wywnioskować, że sprezentował on właśnie Lamine'owi Yamalowi łańcuch z zawieszką z inicjałami hiszpańskiego piłkarza. Złoty naszyjnik wysadzany drogimi kamieniami jest wyceniany na... 400 tys. euro, czyli około 1,7 mln złotych! – Najlepszy łańcuch dla najlepszego piłkarza na świecie - Lamine'a Yamala. 400 tys. euro wisi na jego szyi. Niech Bóg cię błogosławi. Gratulacje, legendo – napisał raper. Za te pieniądze bez problemu można znaleźć mieszkanie w Warszawie. Niewykluczone, że naszyjnik wykonany przez Tajia Diamonds jest prezentem dla Yamala z okazji nadchodzących 18. urodzin, które już 13 lipca.

Tak mieszka Ewa Pajor. Kapitan reprezentacji Polski mocno dba o swoją prywatność