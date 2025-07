Nagły zwrot w sprawie procesu Lewandowski – Kucharski. Sąd podjął ważną decyzję

Rozprawa Lewandowski – Kucharski. Ostatnio zeznawali Lewandowscy

Sądowa batalia, w których Robert Lewandowski pełni rolę oskarżyciela posiłkowego, trwa. W czerwcu również był obecny na sali sądowej, a w maju sąd odsłuchał nagrania rozmów między nim a Kucharskim, które mają być kluczowym dowodem w sprawie.

W czwartek 12 czerwca Robert Lewandowski po raz kolejny stawił się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w związku z trwającym procesem dotyczącym jego byłego menedżera – Cezarego Kucharskiego. Piłkarz zeznawał aż przez siedem godzin podczas niejawnej rozprawy, kontynuując wątek domniemanego szantażu, którego miał paść ofiarą.

Zarzuty: szantaż i groźby wobec Lewandowskiego

Sprawa ciągnie się od kilku lat. Prokuratura Regionalna w Warszawie już w maju 2022 roku skierowała akt oskarżenia przeciwko Kucharskiemu. Śledczy zarzucają byłemu agentowi, że od września 2019 do września 2020 roku groził Lewandowskiemu upublicznieniem informacji o domniemanych nieprawidłowościach podatkowych, jeśli ten nie zapłaci mu 20 milionów euro. Groźby miały dotyczyć również żony piłkarza, Anny Lewandowskiej.

Prokuratura twierdzi, że Cezary Kucharski używał szantażu, sugerując możliwość wszczęcia postępowania karnego i nagłośnienia sprawy medialnie, jeśli nie otrzyma wspomnianej kwoty. Zgodnie z ustaleniami śledczych, była to próba wymuszenia sporej sumy w zamian za milczenie.

Przyjaciel Lewandowskiego będzie przesłuchiwany dwa dni

Jako kolejny przed sądem ma stawić się bliski przyjaciel Roberta Lewandowskiego, Kamil Gorzelnik. Według informacji Sport.pl, ma on pojawić się nie na jednym, a na aż dwóch dniach rozprawy. Rozprawa będzie miała miejsce w październiku, a nie we wrześniu, jak planowano do tej pory.

W sądzie zeznawać ma także inny przyjaciel i współpracownik Lewandowskiego Tomasz Zawiślak.