ReZigiusz z opatrunkiem na twarzy. Niewinna zabawa zakończyła się urazem

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-02-25 18:14

Remigiusz Wierzgoń, rozpoznawany przez miliony internautów jako ReZigiusz, zaniepokoił fanów zdjęciem z zaklejonym okiem. Czołowy polski twórca internetowy wyjaśnił, że bolesna kontuzja to efekt niefortunnego zdarzenia w domu. Sprawczynią całego zamieszania okazała się Stella, nowy szczeniak youtubera.

Remigiusz Wierzgoń to weteran polskiego internetu, który swoją medialną drogę rozpoczął jeszcze jako dwunastolatek. Urodzony w 1996 roku twórca startował od nagrywania rozgrywek w gry wideo, by z czasem, dzięki charyzmie i poczuciu humoru, stać się ikoną YouTube'a. Zmiana formatu na bardziej osobisty pozwoliła mu na pokazanie prywatnej strony życia, co przełożyło się na gigantyczne zasięgi w sieci. Dziś jego kanał subskrybuje ponad pięć milionów osób, a na Instagramie losy influencera śledzą kolejne dwa miliony oddanych fanów.

OTO POLSKI MrBEAST [FRIZ vs CZVJNIK vs REZIGIUSZ] | ESKA XD - Hotplota #60

ReZigiusz zraniony przez szczeniaka

Działalność ReZigiusza wykracza poza samo nagrywanie filmów, obejmując także prowadzenie własnej marki odzieżowej i budowanie zaangażowanej społeczności. Widzowie doskonale wiedzą też o wielkiej miłości twórcy do czworonogów, pamiętając choćby jego poprzedniego psa, Kampiego. Niedawno rodzina youtubera i jego żony powiększyła się o suczkę imieniem Stella. To właśnie energiczny szczeniak odpowiada za ostatnie kłopoty zdrowotne gwiazdora. ReZigiusz opublikował w mediach społecznościowych fotografię, na której widać zaklejone plastrem oko, które jest wynikiem niefortunnej zabawy ze zwierzęciem.

Krótka historia o tym, jak przy zabawie nasz ukochany szczeniak @stellaweimar niefortunnie i solidnie drapnęła mnie po oku 🙃🤷🏻‍♂️ a dokładniej po żywej gałce ocznej 🥲Rana się zagoi, ale ubytek nabłonka na oku to przeskur***ński ból, którego nigdy jeszcze nie przeżyłem w swoim życiu… nikomu tego nie życzę 🙈 Panie, ratuj xd - napisał ReZigiusz.

Sytuacja na zdjęciach wyglądała dość groźnie, ale twórca szybko uspokoił zaniepokojonych obserwatorów. W domowej rekonwalescencji i opatrzeniu rany nieoceniona okazała się szybka interwencja żony. Influencer w najnowszej relacji na Instagramie przekazał pomyślne wieści, informując, że czuje się już znacznie lepiej, a uszkodzone oko powoli wraca do sprawności i goi się prawidłowo.

M.baranowski
Galeria zdjęć 10
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

REZIGIUSZ