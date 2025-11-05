Joanna Racewicz w samej bieliźnie?! Prześwitująca sukienka odsłoniła wszystko

Joanna Racewicz była jedną z całego mnóstwa gwiazd, które stawiły się na pokazie kolekcji marki MMC. Choć na czerwonym dywanie pokazały się Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Sokołowska, Joanna Horodyńska, Bogna Sworowska, Anna Markowska, Dominika Gawęda, Aleksandra Kisio, Maria Peszek, Maja Sablewska czy Katarzyna Warnke (którą niedawno paparazzi przyłapali w szykownym wydaniu i w obcasach na rowerze!), to właśnie dziennikarka przyciągała spojrzenia.

Większość znanych pań postawiło na czarne stylizacje i Racewicz nie była tu wyjątkiem, a jednak to, co założyła, robiło największe wrażenie!

Racewicz odziana od stóp do głów. Ale i tak wszystko było widać!

Pozostałe gwiazdy sięgnęły po sprawdzone zestawy - czarne spodnie, czarne topy, gorsety, szpilki. Racewicz wyróżniła się, bo na pokazie pojawiła się odziana w długą kreację z golfem i długimi rękawami, na którą narzuciła obszerną, czarną marynarkę. Brzmi skromnie? To tylko pozory. Wdzianko było bowiem całkiem prześwitujące i pokazało, co 52-letnia Joanna miała pod nim.

Sukienka pięknie się układała, jej dół falował przy każdym ruchu, ale nie zasłaniała za wiele. Pod kreację dziennikarka założyła czarną bieliznę z szortami. Nie przekroczyła więc granicy dobrego smaku, jednak na pewno wzbudziła zainteresowanie.

Racewicz przepiękną, nieco gotycką suknię, uzupełniła czarnymi kozakami do kolan, sporej wielkości torebką, złotą biżuterią, a na nos założyła okulary. Wyglądała oryginalnie, bardzo kobieco i nieszablonowo. Koronkowa kreacja, która była tak długa, że układała się na ziemi, gdy dziennikarka pozowała do zdjęć, okazała się jesiennym strzałem w dziesiątkę. Joanna musiała tylko uważać, aby się potknąć. Na szczęście nie doszło do wpadki.

Jak wam się podoba?

