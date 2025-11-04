Na pokazie MMC aż iskrzy! Była Wojewódzkiego w spodniach "bez pupy", Gawęda stroszy piórka niczym "wielki ptak"

Na pokazie MMC zabrakło nudy! Anna Markowska odsłoniła za dużo, Dominika Gawęda przypominała wielkiego ptaka, a Ada Fijał błyszczała w kozakach XXL.

Gwiazdy postawiły na odważne stylizacje – od eleganckiej Racewicz po ekscentryczną Gawędę.

Moda, seksapil i kontrowersje – tak wyglądał jeden z najgorętszych pokazów sezonu.

Duet MMC od lat przyciąga tłumy gwiazd i prowokuje do modowych eksperymentów. Tegoroczny pokaz był tego najlepszym przykładem – zamiast klasycznych kreacji pojawiły się stylizacje balansujące między haute couture a performance’em. Jedno jest pewne: o tym wieczorze jeszcze długo będzie głośno.

Anna Markowska – spodnie „bez pupy” i pokaz odwagi

Była partnerka Kuby Wojewódzkiego po raz kolejny udowodniła, że nie boi się ryzyka. Na pokaz MMC przyszła w czarnej stylizacji z rozcięciami odsłaniającymi całe boki i niemal… pośladki. Spodnie „bez pupy” i pelerynowy krój góry stworzyły look rodem z pokazów w Paryżu – odważny, ale balansujący na granicy dobrego smaku. Markowska wyglądała jak superbohaterka haute couture – tylko z dużą dawką seksapilu.

Dominika Gawęda – ptak z mrocznej bajki

Wokalistka Blue Café postawiła na teatralność. W czarnej stylizacji obszytej piórami wyglądała jak mroczny feniks – efektowna, ale też nieco przerysowana. Jej kreacja przyciągała wzrok, ale niekoniecznie komplementy – w social mediach już pojawiły się porównania do „czarnego łabędzia po przejściach”.

Ada Fijał – moda z przymrużeniem oka

Ada Fijał jak zwykle połączyła ironię i modę w jedno. Jej look w czerni, z przeskalowanymi kozakami za kolano i asymetryczną mini, wyglądał jak hołd dla lat 80. – i jednocześnie przewrotna zabawa z modą. Nie każdemu by to pasowało, ale Fijał potrafi nosić nawet najbardziej szalone pomysły z klasą i dystansem.

Joanna Racewicz – klasa w koronce

Na tle odważnych stylizacji Racewicz wypadła wyjątkowo elegancko. Czarne koronki, żakiet i duże okulary stworzyły look z nutą francuskiej nonszalancji. Dziennikarka postawiła na klasę i nie przesadziła – co wśród modowych eksperymentów tego wieczoru było miłą odmianą.

Maria Niklińska – skórzany luz i rockowy pazur

Maria Niklińska pojawiła się w ciemnozielonej, skórzanej kurtce z paskiem w talii i ciemnych spodniach. Stylizacja była wyważona, z rockowym akcentem, ale bez przesady. Czerwony wisior dodał jej kobiecości, a całość wypadła naturalnie.

Katarzyna Sokołowska – minimalizm w najlepszym wydaniu

Reżyserka pokazów mody jak zawsze trzyma się swojego stylu: chłodnej elegancji i perfekcyjnej prostoty. W czarnej, skórzanej sukience i oversizowym golfie wyglądała jak ucieleśnienie modowej pewności siebie. Zdecydowanie jedna z najlepiej ubranych kobiet wieczoru.

Kasia Nast – modowa czarownica w kapeluszu

Kasia Nast przyciągała spojrzenia od pierwszej chwili. W długiej, czarnej sukni, kapeluszu z szerokim rondem i skórzanym gorsetem wyglądała jak modowa czarodziejka. Stylizacja była teatralna, ale świetnie dopracowana – idealna na pokaz MMC, gdzie granice mody zawsze się przesuwają.