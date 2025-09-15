15 września w Warszawie odbyła się premiera książki "Batycka. Gorzki smak sukcesu", w której projektantka oraz bizneswoman Bożena Batycka przerwała milczenie i po raz pierwszy opowiedziała o bolesnych, ale też niezwykłych wydarzeniach, które na zawsze odmieniły jej życie.

Książka wzbudziła wiele emocji wśród czytelników i przyjaciół Bożeny Batyckiej. Jolanta Kwaśniewska tak ją podsumowała:

Historia silnej, niezwykłej, "bursztynowej" Bożeny Batyckiej. To opowieść o wielkiej sile i determinacji, o radzeniu sobie pomimo wielu ciosów, jakie zadaje życie. Bezustannie podziwiam Bożenę za jej niekończący się optymizm i słoneczny uśmiech. Książkę polecam wszystkim, którym potrzebna jest wiara w siebie i własne możliwości.

Bożena Batycka osiągnęła wielki sukces w świecie mody i biznesu. Do tej pory nikt jednak nie wiedział, jak gorzki miał on smak. Ta książka to spowiedź kobiety, którą życie boleśnie doświadczyło. To opowieść o wzlotach i upadkach, chwilach szczęścia i dramatach. Gotowy scenariusz na film. Historia Bożeny porusza, inspiruje i pozwala uwierzyć w to, że po każdej burzy wychodzi słońce. Mam nadzieję, że tym, którzy mierzą się z przeciwnościami losu, doda siły i "bursztynowej" energii - mówiła z kolei Kasia Figura o pozycji napisanej przez Magdalenę Kuszewską.

Tłum gwiazd na spotkaniu autorskim. Joanna Racewicz skradła show

Na spotkaniu autorskim dotyczącym książki o Batyckiej pojawiło się wiele znanych kobiet. Wszystkie wyglądały doskonale. Bożena Batycka postawiła na minimalistyczną sukienkę, a szyję ozdobiła sznurem potężnych bursztynów, Teresa Rosati do biało-czarnej stylizacji dodała akcent w postaci wyraźnie podkreślonych ust, Urszula Dudziak połączyła biel z granatem, a Monika Richardson, podobnie jak Irena Eris, postawiła na jesienną szarość.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko, choć ubrała się w czerń, przyciągała wzrok szerokim uśmiechem i figlarnymi minami, a Renata Gabryjelska, jak zwykle wniosła na czerwony dywan energię niczym wprost z wybiegu.

Jednak show skradła ubrana w dżinsowy zestaw Joanna Racewicz zachwycająca młodym wyglądem i szczuplutką figurą. Zresztą zobaczcie sami!

Joanna Racewicz pokazała syna! "Został tylko rok". Te słowa roztopią najtwardszy lód