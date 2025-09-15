Paulina Sykut-Jeżyna jest związana z "Tańcem z Gwiazdami" od 2016 roku, ale już wcześniej bywała na planie show - zupełnie jakby przygotowywała się do objęcia nowego, prestiżowego stanowiska. W 2015 roku obserwowała kulisy programu, by później wykorzystać te doświadczenia. Kiedy tylko została prowadzącą, natychmiast przypadła widzom do gustu.

Dziś Sykut tak mocno kojarzy się z programem, że wiele osób ma problem z przypomnieniem sobie poprzednich prowadzących! A przecież "Taniec z Gwiazdami" ma już dwie dekady. Na początku format emitowany był przez TVN – wtedy na scenie pojawiali się Piotr Gąsowski, Hubert Urbański, Katarzyna Skrzynecka, Magda Mołek i Natasza Urbańska.

Po przejściu programu do Polsatu gospodarzem został Krzysztof Ibisz, który jest nim do dziś. Przez pierwsze cztery edycje partnerowała mu Anna Głogowska, ale w 2016 roku dołączyła do niego Paulina Sykut-Jeżyna. Dziś trudno wyobrazić sobie kogokolwiek innego w tej roli.

Paulina Sykut-Jeżyna w 17. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Pauliny Sykut nie mogło zabraknąć w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". To już 17. sezon! W pierwszym odcinku pojawiła się na parkiecie w kreacji, która miała dodać jej blasku - cała była pokryta cekinami - ale zamysł się nie udał. Choć gwiazda prezentowała się poprawnie, to sukienka nie podkreśliła jej atutów, a musztardowy kolor wydawał się nie pasować do Jeżyny.

Długa kreacja ciągnęła się aż do ziemi, zmysłowo opinając szczupłą, lekko umięśnioną Paulinę, która wyciska siódme poty na siłowni, aby mieć takie ciało. Sukienka miała dopasowany krój i odsłaniała boki - od biustu aż do pośladków. "Nagie" wstawki niestety nie poprawiły sytuacji, bo całość nie układała się najlepiej.

Na szczęście Sykut wydawała się czuć we wdzianku bardzo dobrze, więc nadrabiała energią i postawą. Na jej profilu na Instagramie pojawił się nawet filmik, do którego pozowała w musztardowych cekinach. Urodziwa twarz gwiazdy skutecznie odciągała od nich uwagę.

Sykut-Jezyna i jej stylizacje w "Tańcu z Gwiazdami"

Prezenterka w czasie ostatnich niemal 10 lat pokazywała się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" mnóstwo razy. Przeważnie wyglądała doskonale, a jej stylizacje były bardzo przemyślane. Zobaczcie je w GALERII! Macie faworytkę wśród kilkudziesięciu sukienek?

