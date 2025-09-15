Nie uwierzycie, jak głosowali widzowie! Uczestnik "Tańca z Gwiazdami" prześcignął konkurencję

Program "Taniec z Gwiazdami", a konkretnie jego 17. edycja, która właśnie wystartowała, budziła emocje na długo, zanim się zaczęła. I to z kilku powodów. Jednym z nich był udział Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza - pary na parkiecie i pary prywatnie! Aktorka (a w show profesjonalna tancerka i instruktorka) oraz jej kolega po fachu spotykają się od miesięcy. Nie mówią otwarcie o tym, co ich łączy, ale wszystko widać gołym okiem.

Drugi powód kontrowersji to pierwszy jednopłciowy duet w polskiej historii "Tańca z Gwiazdami". Katarzyna Zillmann i Jania Lesar udowodniły, że panie mogą razem tańczyć i robią to cudownie.

Sporo emocji wzbudził także udział Tomasza Karolaka czy pojawienie się w programie Barbary Bursztynowicz, która kilka miesięcy wcześniej na dobre porzuciła "Klan", choć grała w nim przez wiele lat.

Na kogo głosowali widzowie?

Pierwszy odcinek 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" zakończył się bez niespodzianek. Zgodnie z tradycją żadna z par nie opuściła show i wszystkich zobaczymy w kolejnym epizodzie. Ale głosowanie i tak się odbyło!

I to jurorskie, i SMS-owe. Jurorzy zdecydowali, że Maurycy Popiel i Sara Janicka zasłużyli na 30 punktów, Lanberry i Piotr Musiałkowski - 28, Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński - 28, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko - 35, Aleksander Sikora i Daria Syta - 34, Ewa Minge i Michał Bartkiewicz - 24, Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska - 35, Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin - 27, Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska - 29, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar - 36, a Tomasz Karolak i Izabela Skierska - 23 punkty.

Pary po pierwszym tańcu "ustawiły się" w następującej kolejności, biorąc pod uwagę oceny jurorów:

Para nr 10: Katarzyna Zillmann - Janja Lesar Para nr 4: Wiktoria Gorodecka - Kamil Kuroczko Para nr 7: Marcin Rogacewicz - Agnieszka Kaczorowska Para nr 5: Aleksander Sikora - Daria Syta Para nr 1: Maurycy Popiel - Sara Janicka Para nr 9: Mikołaj "Bagi" Bagiński - Magdalena Tarnowska Para nr 3: Maja Bohosiewicz - Albert Kosiński Para nr 2: Lanberry - Piotr Musiałkowski Para nr 8: Barbara Bursztynowicz - Michał Kassin Para nr 6: Ewa Minge - Michał Bartkiewicz Para nr 11: Tomasz Karolak i Izabela Skierska

Widzowie nieco namieszali w tabeli. Ostatecznie, po zsumowaniu głosów od publiczności i ocen jurorów, wyglądała ona tak:

Para nr 4: Wiktoria Gorodecka - Kamil Kuroczko Para nr 9: Mikołaj "Bagi" Bagiński - Magdalena Tarnowska Para nr 5: Aleksander Sikora - Daria Syta Para nr 11: Tomasz Karolak i Izabela Skierska Para nr 10: Katarzyna Zillmann - Janja Lesar Para nr 7: Marcin Rogacewicz - Agnieszka Kaczorowska Para nr 3: Maja Bohosiewicz - Albert Kosiński Para nr 2: Lanberry - Piotr Musiałkowski Para nr 8: Barbara Bursztynowicz - Michał Kassin

Zagrożeni są:

Para nr 1: Maurycy Popiel - Sara Janicka

Para nr 6: Ewa Minge - Michał Bartkiewicz

Po głosowaniu widzów stało się jasne, kto spodobał im się najbardziej i na kogo najchętniej głosowali! Wg Faktu najwięcej głosów SMS-owych otrzymał Mikołaj "Bagi" Bagiński, drugi był Tomasz Karolak, a na trzecim miejscu znalazła się Wiktoria Gorodecka.

Spodziewaliście się takich wyników?

