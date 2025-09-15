Przeklęty "Klan" powrócił w "Tańcu z Gwiazdami"! Barbara Bursztynowicz podsumowana przez Ewę Kasprzyk

Barbara Bursztynowicz, znana z "Klanu", wystąpiła w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami", tańcząc walca angielskiego do piosenki z czołówki serialu.

Ewa Kasprzyk pozytywnie oceniła występ aktorki, żartobliwie komentując powrót "Klanu" do jej życia w najlepszym stylu.

Rafał Maserak pochwalił Barbarę Bursztynowicz za profesjonalizm i aktywność w mediach społecznościowych, a Iwona Pavlović oceniła taniec na czwórkę, podkreślając, że ocena dotyczy tylko aspektu tanecznego.

"Taniec z Gwiazdami". Barbara Bursztynowicz zatańczyła do piosenki z czołówki serialu "Klan"

Barbara Bursztynowicz zadebiutowała w programie "Taniec z Gwiazdami"! Aktorka do rywalizacji o Kryształową Kulę podeszła bardzo profesjonalnie. Mimo że jest najstarszą uczestniczką bieżącej edycji tanecznego show, na treningach się nie obijała. Nie bała się odważnych pląsów - podczas ćwiczeń z Michałem Kassinem trenowała nawet rumbę, czyli taniec kochanków. Na pewno w przygotowaniach do programu "Taniec z Gwiazdami" pomagały doskonałe relacje Barbary Bursztynowicz z młodszym od niej o 38 lat trenerem. Michał Kassin pieszczotliwe nazywał gwiazdę "Basią Labubu" i zachwycał się jej tanecznymi postępami. 14 września nadszedł moment prawdy. W pierwszym odcinku jesiennej serii programu "Taniec z Gwiazdami" (tu prezentujemy zapis relacji z pierwszego odcinka "TzG") Barbara Bursztynowicz zatańczyła walc angielski do utworu Ryszarda Rynkowskiego "Życie jest nowelą", czyli piosenkę z czołówki z serialu... "Klan".

Pod galerią znajduje się QUIZ. Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha

"Taniec z Gwiazdami". Barbara Bursztynowicz oceniona przez Ewę Kasprzyk. Jurorka mówi o powrocie przeklętego "Klanu"

Efekt był piorunujący. Szczególnie dla Ewy Kasprzyk. Aktorka rozpływała się nad swoją koleżanką po fachu.

Nie rozumiem kobiet, które mówią o swoim wieku. My nie mamy wieku. Klub kobiet bez wieku się powiększa - kobiety XXI wieku! Basiu, wy razem stanowicie taki duet, że jaka babcia, synek, wnuczek? Zapomnij o tym i oddaj się temu, co cudownie. Twój przeklęty "Klan", od którego chciałaś się uwolnić, wrócił do ciebie w najlepszym stylu

- komentowała na gorąco Ewa Kasprzyk. Występ Barbary Bursztynowicz i Michała Kassina w pierwszym odcinku jesiennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" bardzo spodobał się także Rafałowi Maserakowi. Juror zwrócił też uwagę na aktywność gwiazdy serialu "Klan" w mediach społecznościowych.

Tło coś wzruszającego. Zauważyłem na nagraniu łzy na pani policzkach. Tutaj było widać profesjonalizm. Bardzo się cieszę, że dołączyła pani do naszej rodziny tanecznej. Widzę, jak fantastycznie występuje pani we wszystkich filmikach w social mediach, a ten materiał z modlitwą o jurorach przejdzie do historii. Było płynnie, z klasą i uśmiechem.

- stwierdził "Maser". Z kolei Iwona Pavlović powiedziała, że życzy Barbarze Bursztynowicz wygranej "Tańcu z Gwiazdami". Występ aktorki oceniła jednak tylko na czwórkę. - Moja ocena dotyczy tylko i wyłącznie tańca - zastrzegła przy tym "Czarna Mamba".

Galeria: Barbara Bursztynowicz w programie "Taniec z Gwiazdami"

QUIZ. Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha Pytanie 1 z 25 Agata Kulesza wygrała "Taniec z Gwiazdami"? Tak Nie Następne pytanie