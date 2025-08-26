Barbara Bursztynowicz została ulubienicą widzów dzięki roli Elżbiety Chojnickiej w telenoweli "Klan". Aktorka z powodzeniem wcielała się w swoją rolę przez 28 lat, aż nagle ogłosiła, że odchodzi i tak też zrobiła. Ale gwiazda nie znika z telewizji, wręcz przeciwnie - od września 2025 r. będziemy śledzić jej poczytania w "Tańcu z Gwiazdami". Teraz na jaw wyszło, co dzieje się na treningach!

Z kim Bursztynowicz zatańczy w "TzG"?

Przez chwilę nie było jasne, z kim Barbara Bursztynowicz zatańczy w tanecznym show Polsatu. Ale sprawa szybko się wyjaśniła i wiadomo już, że niezapomniana Ela z "Klanu" wystąpi w parze z doświadczonym Michałem Kassinem. Aktorka zdążyła już ocenić ten wybór na oficjalnym profilu "TzG" na Instagramie.

Nie mogę napisać, że jestem wzruszona, bo w moim przypadku byłoby to banalne. Jestem mega szczęśliwa i uwielbiam Cię mój książę z bajki, mój wymarzony tancerzu, mój nauczycielu!

- pisała gwiazda w komentarzu.

Bursztynowicz tuli się do "księcia z bajki"

Teraz na jaw wyszło, że tańce z "księciem z bajki" sprawiają 71-letniej gwieździe wielką radość. Para właśnie uchyliła rąbka tajemnicy na temat swoich treningów. Bursztynowicz jest wręcz zachwycona i tuli się do partnera - zobacz to w naszej galerii zdjęć!

Dzisiaj ósmy dzień treningów. Dzisiaj, Basia - rumba, taniec miłości, taniec kochanków. Co ty na to?

- zapytał Kassin gwiazdę.

No nie wiem, jak to zostanie odebrane...

- odpowiedziała Ela z Klanu, tuląc się do partnera.

Czy coś z tego będzie? Zobaczymy

- zapowiedział tancerz.

Na razie Bursztynowicz i Kassin pokazali na profilu "TzG" na Instagramie krótkie ćwiczenia, nie dało się zobaczyć jeszcze żadnej tanecznej figury. Jeżeli jednak między partnerami na parkiecie będzie ta sama "chemia", co na treningach, to zapowiada się ciekawie!

