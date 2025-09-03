"Taniec z Gwiazdami". Płaczemy ze śmiechu po tym, jak Michał Kassin nazwał Barbarę Bursztynowicz!

Barbara Bursztynowicz, znana z roli Elżbiety w "Klanie", intensywnie trenuje do "Tańca z Gwiazdami".

Aktorka, mimo swojego wieku, podchodzi do wyzwania z pełnym zaangażowaniem, co widać po jej stopach.

Michał Kassin, jej taneczny partner, nadał jej przezabawny przydomek. Jaki?

Barbara Bursztynowicz ciężko ćwiczy do programu "Taniec z Gwiazdami"

Barbara Bursztynowicz dotychczas kojarzyła się przede wszystkim z rolą Elżbiety w serialu "Klan". Na początku roku aktorka zdecydowała się odejść z telenoweli TVP, a jej życie zawodowe nabrało tempa. Ludzie poznali inne - bardziej wyluzowane oblicze - gwiazdy (Barbara Bursztynowicz np. wcieliła się w rolę Hanki z "M jak miłość" i... jej samochodu). Prawdziwą sensacją jednak było to, że słynna Ela z "Klanu" przyjęła propozycję udziału w programie "Taniec z Gwiazdami". Jest dopiero drugą uczestniczką z polskiej edycji "TzG", która do rywalizacji o Kryształową Kulę przystępuje, będąc po 70. roku życia (pierwszą była Grażyna Szapołowska). Barbara Bursztynowicz do tanecznych treningów podchodzi na serio. Niedawno pokazała swoje mocno sfatygowane stopy, które odczuły efekty harówki na parkiecie. Na szczęście ciężkie ćwiczenia są osłodzone dobrą atmosferach na treningach, o którą dba Michał Kassin. Tancerz właśnie wymyślił nowy przydomek dla aktorki, a my płaczemy ze śmiechu!

Barbara Bursztnowicz ma nowy przydomek. Rozbawiło nas to, co wymyślił Michał Kassin

Widać, że Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin przed startem programu "Taniec z Gwiazdami. Dancing with the stars" świetnie się ze sobą dogadują. Dowodem na to jest choćby nagrany w żartobliwej konwencji filmik, który pojawił się na profilu tancerza na Instagramie. Rozbawiło nas to, jak aktorka nazywana jest przez swojego trenera.

Mam do sprzedania żywego Labubu. Ma zeza zbieżnego

- mówi na nagraniu tancerz, ale potem dodaje, że "za to pięknie tańczy". Do nagrania dołączony jest też utrzymany w podobnym tonie opis.

Czy Labubu jest jeszcze w modzie? Po dwóch tygodniach treningów do "Tańca z Gwiazdami" wytrenowałem sobie takiego słodkiego tanecznego Labubu. Zobaczcie, jak idzie Basia Bursztynowicz po 14 dniach treningów. P.S. Z tym "na sprzedaż" to oczywiście żart! Nie oddam mojej "Basi Labubu" za żadne skarby 🤭

- podkreślił Michał Kassin. Forma byłej już gwiazdy "Klanu" i atmosfera na treningach chyba zwiastują sukces w programie "Taniec z Gwiazdami'.

