Rozpłakała się na wizji! Bursztynowicz o roli w "Klanie"

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-08-08 10:54

Barbara Bursztynowicz nie kryła łez podczas jednego z ostatnich wywiadów. Legendarna aktorka, która przez niemal trzy dekady wcielała się w Elżbietę Chojnicką w serialu "Klan", opowiedziała o kulisach swojej decyzji o odejściu z produkcji. Jak wyznała, rozstanie z serialem było dla niej bolesnym przeżyciem i nadal przeżywa emocjonalną żałobę.

Barbara Bursztynowicz to jedna z tych postaci polskiej telewizji, których nie trzeba nikomu przedstawiać. Od 1997 roku nieprzerwanie pojawiała się w codziennym życiu milionów widzów jako Elżbieta Chojnicka w telenoweli "Klan". Przez 27 lat stała się nie tylko ulubienicą fanów, ale wręcz symbolem serialu. Jej decyzja o zakończeniu pracy na planie była więc prawdziwym szokiem, zarówno dla widzów, jak i samej aktorki.

Zobacz też: Bursztynowicz mówi wprost o gwiazdach żalących się na niskie emerytury. "Ja nie będę narzekać"

Barbara Bursztynowicz w żałobie po odejściu z "Klanu"

W rozmowie z Wirtualną Polską Barbara Bursztynowicz przyznała, że rozstanie z serialem było dla niej ogromnym wyzwaniem emocjonalnym. Choć od podjęcia decyzji minęło już kilka miesięcy, wciąż trudno jej odnaleźć się w nowej rzeczywistości zawodowej. Aktorka nie ukrywa, że zakończenie tej długiej przygody odczuwa niemal jak stratę bliskiej osoby.

Barbara przyznała, że zrezygnowanie z roli Elżbiety Chojnickiej spotkało się z rozczarowaniem wielu fanów. Wielu z nich pisało do niej wiadomości z nadzieją na powrót, prosząc o zmianę decyzji. 

Bardzo wielu widzów zawiodłam, odchodząc z „Klanu”. Oni są bardzo z tego powodu smutni i ja to odczuwam w komentarzach na Instagramie oraz bezpośrednich spotkaniach. Bardzo liczą na to, że wrócę i jak mówię, że nie, to pojawia się wielki smutek. Ja też jestem z tego powodu smutna. […] Ja sobie też bardzo z tym nie radzę. To jest ogromne wyzwanie dźwigać taki zawód widzów i rozstanie z nimi. To też dla mnie jest ciężkie. Jest to rodzaj żałoby, którą muszę przeżyć - wyjawiła Barbara Bursztynowicz.

Choć zamknęła rozdział "Klan", Bursztynowicz nie rezygnuje z aktywności zawodowej. Obecnie przygotowuje się do udziału w programie "Taniec z Gwiazdami", co, jak podkreśla, stanowi dla niej zupełnie nowe wyzwanie. Mimo to emocjonalny ciężar pożegnania z postacią Elżbiety wciąż jej towarzyszy. 

Nie wiem, jak długo potrwa ta żałoba, ale ona będzie jeszcze trwała. Oswajam się z czymś, co było mi kiedyś bardzo bliskie. Gdzie zostawiłam kawałek swojego życia. Myślę, że jest to jednak jakieś usprawiedliwienie tego poruszenia. Jestem jednak aktorką, a nie postacią. Mimo to ta więź wciąż jednak między nami trwa i mam nadzieję, że tak będzie - przyznała Bursztynowicz.

Zobacz też: "Taniec z Gwiazdami" wraca z hukiem w jesiennej ramówce! Znamy pierwsze pary

Zobacz naszą galerię: Rozpłakała się na wizji! Bursztynowicz o roli w "Klanie"

Barbara Bursztynowicz w Tańcu z gwiazdami
16 zdjęć
Sonda
Oglądałeś "Klan"?
Barbara Bursztynowicz będzie mieć poważny problem w "Tańcu z Gwiazdami". Prosiła męża o pomoc!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KLAN
BARBARA BURSZTYNOWICZ