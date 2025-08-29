"Taniec z Gwiazdami". Barbara Bursztynowicz pokazała sfatygowane stopy po treningu! Wygląda to fatalnie

- Barbara Bursztynowicz, znana z serialu "Klan", wystąpi w programie "Taniec z Gwiazdami", którego pierwszy odcinek odbędzie się 14 września.
- Aktorka intensywnie trenuje z Michałem Kassinem, nie szczędząc wysiłków, co pokazała, prezentując swoje sfatygowane stopy po treningach.
- Bursztynowicz ćwiczyła m.in. do "tańca kochanków" - rumby
Barbara Bursztynowicz w "Tańcu z Gwiazdami"
Była Majka Jeżowska, była Grażyna Szapołowska, a teraz przyszedł czas na kolejną legendarną dojrzałą artystkę. W najnowszej edycji programu "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami" wystąpi Barbara Bursztynowicz, czyli słynna Elżbieta z serialu "Klan". Aktorka na początku roku zdecydowała odejść się z obsady telenoweli TVP, a grana przez nią bohaterka udała się na pielgrzymkę. Po tej decyzji Barbara Bursztynowicz zyskała nową energię. Zobaczyliśmy zupełnie inną - pełną luzu i dystansu do siebie - twarz aktorki. W programie "Niepewne sytuacje" Wojciecha Fiedorczuka i Michała Kempy wcieliła się nawet w rolę Hanki Mostowiak z "M jak miłość" i... samochodu. Prawdziwą sensacją był jednak angaż Barbary Bursztynowicz do show "Taniec z Gwiazdami".
Barbara Bursztynowicz nie ma z kim tańczyć. Wszystko wyszło na jaw!
Barbara Bursztynowicz ostro trenuje do programu "Taniec z Gwiazdami". Nie ma taryfy ulgowej
Gwiazda serialu "Klan" poważnie podchodzi do tanecznej rywalizacji i ostro trenuje. Jej partnerem i trenerem jest Michał Kassin, znany m.in. z występów w "Tańcu z Gwiazdami" z Roksaną Węgiel. Podczas ćwiczeń słynna aktorka nie może liczyć na taryfę ulgową. Ostatnio Barbara Bursztynowicz tańczyła "taniec kochanków", czyli rumbę.
Dzisiaj ósmy dzień treningów. Dzisiaj, Basia - rumba, taniec miłości, taniec kochanków. Co ty na to?
- zagadał do aktorki Michał Kassin.
No nie wiem, jak to zostanie odebrane...
- odparła z pewną rezerwą gwiazda "Klanu.
Czy coś z tego będzie? Zobaczymy
- podsumował tancerz. Mamy nadzieję, że efekt będzie zadowalający, bo Barbarę Bursztynowicz treningi do "Tańca z Gwiazdami" sporo kosztują. Aktorka zaprezentowała w mediach społecznościowych, jak wyglądają jej sfatygowane stopy. Ten widok zdecydowanie nie zachęca do pląsania. Ale - jak wiadomo - żeby osiągnąć sukces musi być "ból, krew, pot i łzy.
Mój profesor jest nieustępliwy. Oto skutki. Bye, bye espadrylki
- napisała Barbara Bursztynowicz, dodając rozbawioną emotkę.