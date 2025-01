Joanna Racewicz wylądowała w szpitalu. Jeszcze dwa dni wcześniej bawiła się na urodzinach. "Zdrowie najważniejsze"

Joanna Racewicz zaskoczyła swoich wielbicieli nowym nagraniem na InstaStory. Z jednej strony pozytywnie, bo 133 tysiące osób, które ją obserwują w sieci, na pewno czeka na nowinki od gwiazdy telewizji. Problem w tym, że dziennikarka zdecydowała się na relację wprost ze szpitalnego łóżka, a to zazwyczaj nie wróży niczego dobrego.

51-letnia gwiazda telewizji zaledwie dwa dni wcześniej była gościem na urodzinach kierowcy rajdowego 95-letniego Sobiesława Zasady. Wyglądała przepięknie w długiej, czekoladowej sukience idealnie przylegającej do ciała.

To był wieczór pełen wspomnień, anegdot, podróży sentymentalnych i cudnych opowieści - pisała Racewicz dwa dni przed hospitalizacją.

Z kolei dzień przed pójściem do szpitala uczciła pamięć osób ocalałych z nazistowskich zbrodni.

Teraz na instagramowym profilu Racewicz pojawił się filmik, który mógł wzbudzić niepokój fanów, bo został nagrany w szpitalu. Dziennikarka nie mówiła jednak w nim o sobie, a o akcji WOŚP.

Dzień dobry, czy ktoś z Państwa ma ochotę na takie okulary, które zmieniają świat, czerwone okulary Jurka Owsiaka z ostatniego 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Identyczne Jurek miał w niedzielę podczas finału i tylko 200 takich jest do wylicytowania. Zapraszam was bardzo, bardzo serdecznie. W komplecie kolorowe etui i certyfikat z numerem i z odręcznym podpisem. Gdyby ktoś miał ochotę podzielić się dobrem, to naprawdę nie oszczędzajcie, proszę ani serc, ani portfeli - opowiadała dziennikarka, siedząc na szpitalnym łóżku.