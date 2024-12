Joanna Racewicz usiadła na kolanach św. Mikołaja. Tylko spójrzcie na jej minę!

Joanna Racewicz była jedną z gwiazd, które wzięły udział w imprezie gwiazdkowej zorganizowanej w Energylandii przez wolontariuszy działających w Fundacji One Day. Było bardzo świątecznie, nie zabrakło elfów i Mikołaja, a także prezentów i dobrej zabawy. W akcję zaangażowały się Marcela Leszczak, Maria Sadowska, Anna Lewandowska (dziennikarka, nie sportsmenka), Alżbeta Lenska i Joanna Racewicz. Paniom, które dziecięce lata mają dawno za sobą, uśmiech nie schodził z twarzy!

Widać było, że uwielbiają klimat świąt!

Przygotowaliśmy szereg niespodzianek dla 1200 dzieci z aż 82 placówek opiekuńczo-wychowawczych z całej Polski. W programie nie zabrakło wzruszeń i emocji! Na scenie wystąpiła utalentowana piosenkarka Aria Martelle, niosąc radość swoimi pięknymi utworami. Dzieci miały okazję spotkać aktorów i celebrytów, którzy swoimi historiami i uśmiechem dodali temu dniu blasku. To wszystko w magicznej scenerii Parku, pełnej świątecznych dekoracji, wspaniałej atmosfery i oczywiście płatków śniegu! Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia tych niezwykłych chwil - wolontariuszom, partnerom i każdemu, kto wierzy w siłę dobra. Niech te uśmiechy dzieci będą dla nas wszystkich przypomnieniem, jak wiele można zdziałać razem. To jest właśnie magia Świąt! - czytamy na facebookowym profilu parku rozrywki.