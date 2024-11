Na Powązkach w tym roku odbyła się 50. jubileuszowa kwesta, w której wielu wolontariuszy zbiera pieniądze na naprawę zniszczonych nagrobków. W to wydarzenie angażuje się zawsze sporo gwiazd, jak np. Joanna Racewicz z synem Igorem. Dziennikarka w swoich mediach społecznościowych opublikowała wyjątkowy wpis. Łzy same napływają do oczu.

Joanna Racewicz z synem na cmentarzu. Gwiazda pokazała, jak wygląda grób męża

Joanna Racewicz w przejmującym wpisie wyznała, że w przeszłości raczej unikała cmentarz - wszystko ze względu na duży tłok. Jak się jednak okazuje, zmieniła zdanie. Wspólne kwestowanie z synem sprawiło jednak, że wizyta na grobach stała się dla niej zupełnie innym doświadczeniem.

50. Kwesta na Starych Powązkach. Nasza wspólna pierwsza. Unikaliśmy cmentarzy o tej porze roku. Bo tłum, gwar, zdjęcia, rozmowy. Szukaliśmy ciszy i skupienia, nie wzmożenia. Do dziś. Dziękuję, Synku, że mi towarzyszyłeś - napisała w sieci Joanna Racewicz.

W dalszej części wpisu kobieta dodała wzruszające słowa. Łzy same napływają do oczu.

Dziękuję za ważny czas. Za ważne wspomnienia tych, którzy odeszli i uparcie ich wciąż nie ma. O każdym - historia, anegdota, myśl, uśmiech. Wdzięczność, że byli. Żal, że zbyt krótko. "Zgoda na nieuniknione" - brzmi pięknie. Szkoda, że trudno pogodzić się z kamieniem - dodała Joanna Racewicz.

Joanna Racewicz pokazała grób męża

W dniu Wszystkich Świętych Racewicz opublikowała kilka fotografii grobów wyjątkowych ludzi. Wśród nich znalazł się m.in. fragment nagrobka męża. Paweł Janeczek, mąż dziennikarki, pracował w Biurze Ochrony Rządu. Mężczyzna zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 roki. Miał zaledwie 37 lat.

Najpiękniejsze ślady to te od deszczu tęsknoty z nieba, które zostają w opuszkach palców - czytamy w poruszającym poście Joanny Racewicz.

