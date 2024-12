Joanna Racewicz pokazała się z facetem! To słynny Leszek. "Kocham"

Joanna Racewicz zalicza się do grona prawdziwych legend TVP. Dziennikarka przez lata była gwiazdą "Panoramy". Prowadziła też m.in. "Pytanie na śniadanie". W 2023 roku na rynku ukazała się jej wstrząsająca książka pt. "Sypiając z prezesem", w której opisane są historie kobiet tkwiących w przemocowych związkach. Prywatnie Joanna Racewicz była żoną oficera BOR Pawła Janeczka, który zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Dziennikarka ma 16-letniego syna Igora, którego ojcem jest zmarły w Smoleńsku funkcjonariusz. Mało kto wie o tym, że Joanna Racewicz ma także słynnego przyjaciela. Takiego prawdziwego, od serca. To Leszek Czajka, słynny fryzjer-stylista gwiazd. Mężczyzna właśnie obchodził swoje urodziny. Z tej okazji była dziennikarka TVP zamieściła piękny wpis na Instagramie.

Do tekstu dołączone zostało zdjęcie Joanny Racewicz z Leszkiem Czajką sprzed lat, a także dwie aktualne fotki. Prezenterka niezmiennie zafascynowana jest stylistą.

Z okazji urodzin tego ArcyFantastycznegoSuperFaceta niech mi będzie wolno pokazać Państwu upływ czasu, który Jego jakoś nie dotyczy. Bo z naszej dwójki starzeję się tylko ja. Ech... Te zdjęcia dzieli ćwierć wieku. Po Nim nie widać. Po mnie gorzej. Gdzie tu sprawiedliwość, co? Długo sądziłam, że Leszek ma gdzieś portret, który dostaje zmarszczek zamiast Właściciela. Takie literackie skojarzenie z Dorianem Grayem. No, ale to zupełnie inny typ. Na szczęście. Gdyby było inaczej… zresztą wiedzą Państwo. Wszystkiego, czego zapragniesz, Przyjacielu. Dobrze, że jesteś. Nie przestanę za to dziękować