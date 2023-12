Joanna Racewicz wreszcie pokazała Leszka! "Kocham Cię"

Joanna Racewicz zawsze może liczyć na Leszka

Joanna Racewicz wiele w życiu przeszła. Strasznym ciosem była dla niej śmierć męża. Paweł Janeczek był oficerem BOR i zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Okazuje się prezenterka znana m.in. z "Panoramy" TVP przeżyła jeszcze inne wielkie tragedie. Joanna Racewicz dwukrotnie poroniła, co wspominała w poruszającym wpisie na Instagramie. W trudnych chwilach dziennikarka znajduje oparcie w panu Leszku Czajce, fryzjerze i styliście gwiazd. Na niego zawsze można liczyć, nie tylko w kwestii doboru fryzury. Z okazji jego urodzin Joanna Racewicz napisała piękne słowa odnoszące się do jej relacji z Leszkiem Czajką. - Więcej niż Przyjaciel. Od prawie ćwierć wieku. Trudno uwierzyć. Mój kochany Leszek dziś ma urodziny. Serdeczny, lojalny, szczery, dobry, oddany. Mam wrażenie, że jest w moim życiu zawsze. Nawet, jeśli dzielą nas kilometry i cisza, wiem, że wszystko zniknie, gdy powiem: BĄDŹ. Obecność - to najważniejsze, co możemy dać - podkreśliła Joanna Racewicz.

Joanna Racewicz kocha Leszka. Osobiste wyznanie byłej gwiazdy TVP

Była gwiazda TVP prosi we wpisie o życzenia dla pana Leszka i dużo dobrej energii, której bardzo potrzebuje. - Miał ostatnio trudny czas. Wiele przeszedł.Na szczęście ma nas, a to naprawdę bezcenne. Serdeczności - dodała Joanna Racewicz. Dziennikarka do wpisu dołączyła filmik z pokazem zdjęć jej metamorfoz, za którymi stał -obecny na fotkach Leszek Czajka. Na koniec była prezenterka "Panoramy" zdobyła się na niezwykle osobiste wyznanie. - Leśmianku, kocham Cię - napisała Joanna Racewicz. Lepszego prezentu na urodziny Leszek Czajka nie mógł sobie wymarzyć. Trzeba przyznać, że taka relacja pomiędzy kobietą a mężczyzną wydaje się być rzadkością. Mamy nadzieje, że przetrwa ona na zawsze. Pod galerią z gorącymi zdjęciami Joanny Racewicz, prezentujemy wpis dziennikarki o panu Leszku wraz z filmikiem.