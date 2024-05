Ksiądz Rafał zrobił nastolatkom okrutną krzywdę. Mierzył im przyrodzenia. Na tym nie poprzestał

Ksiądz Rafał z Bydgoszczy skazany. Mierzył przyrodzenia nastolatkom

Sprawę księdza Rafała K. nasz dziennikarz śledzi od 2021 roku. Kapłan lubił zakładać damskie sukienki i udawać kobietę. Nastolatkowie chodzili do niego na "terapię seksualną". Podszywający się pod seksuologa duchowny zdobywał ich zaufanie, a później puszczał im filmy pornograficzne. Kapłan mierzył im członki przed wytryskiem i po. Prokuratura oskarżyła go o popełnienie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Nie mówimy tutaj o czynie pedofilskim, ponieważ ofiary miały powyżej 15 lat. 2 lata temu sąd skazał go na 3 lata więzienia i nakazał mu zapłacić po 10 tysięcy złotych pokrzywdzonym. Oskarżyciele nie odpuścili. Żądali 12 lat więzienia.

Tragedia w Świeciu. Ogromny tir najechał na mężczyznę! Ofiara nie żyje

- W piątek, 24 maja br. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy skazał K. na dziesięć i pół roku pozbawienia wolności. Ksiądz został objęty także 10-letnim zakazem sprawowania funkcji katechety i wszelkiej działalności związanej z młodzieżą. Przez osiem lat nie może kontaktować się z pokrzywdzonymi ani zbliżać na odległość mniejszą niż 50 metrów - ustalił dziennikarz "Gazety Pomorskiej".

Na tym jednak nie koniec, ponieważ wyrok nie jest prawomocny. Obrońca księdza już zapowiedział apelację. Rafał K. od 2015 roku był wikarym w bydgoskiej parafii pod wezwaniem Świętych Polskich Braci Męczenników. Do jego sprawy wrócimy w naszym serwisie.