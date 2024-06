Jeździł po Polsce na włamy do aptek, wpadł pod Bydgoszczą. Jego łupem zawsze padało to samo

To był splot nieszczęśliwy wydarzeń. Był 14 czerwca 2021 r. godzina 8:00. Wiktoria stała przed przejściem dla pieszych przy rondzie Inowrocławskim w Bydgoszczy. Jeden z kierowców jechał trochę za szybko, a drugi wykonał niedozwolony manewr. Przez to samochody się zderzyły. Jeden z nich po tym wpadł na Wiktorię.

Życie 12-latki z Bydgoszczy zostało brutalnie przerwane. Funkcjonariusze byli wściekli na tych dwóch kierowców.

Na początku 2023 roku Ryszard M (65 l.) kierowca seata leona i Roman S. (64 l.) kierowca volkswagena passata, za spowodowanie tego wypadku zostali skazani na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata.

Wyrok nie jest prawomocny.

Wiktoria miała 12 lat. Kochali ją rodzice. Chcieli dla niej jak najlepiej. Na jej pogrzebie byli w totalnej rozsypce. - Przeżywamy teraz ogromny ból. Byłaś bardzo wyczekiwanym dzieckiem. Pamiętamy twoje pierwsze kroczki. Buzię umorusaną od czekoladki, twoje zabawy z Filipkiem. Chciałaś być stewardessą. A tak naprawdę co tydzień kimś innym. We wtorek mieliśmy iść do fryzjera. Dzisiaj miałaś pojechać z koleżanką nad morze. Wiem, że jesteś w niebie aniołkiem. Razem z ciocią Halinką. Dbaj tam o nas. Kochamy cię bardzo - taki list rodziców odczytał ksiądz na koniec pogrzebu.

Rodzice Wiktorii ciągle są w żałobie.