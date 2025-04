i Autor: KPP Nakło nad Notecią

Jak tak można!?

Porzucony w lesie i przywiązany do drzewa. Policja szuka właściciela tego psiaka

To miał być zwykły spacer po lesie. Chwila wytchnienia, blisko natury. Ale to, co zobaczyła kobieta przechadzająca się w piątkowe popołudnie (4 kwietnia) pośród drzew w okolicy trasy Nakło nad Notecią – Wieszki, na długo zapadnie jej w pamięć. Do jednego z drzew, samotnie i bezbronnie, przywiązany był pies.