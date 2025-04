Byliśmy na miejscu!

Wiosenny Kiermasz Ogrodniczy w Bydgoszczy! To był raj dla miłośników zieleni

Centrum Targowe zaprosiło wszystkich miłośników ogrodnictwa na Wiosenny Kiermasz Ogrodniczy, który odbył się w dniach 5 i 6 kwietnia. Miejscem wydarzenia będą teren przed bydgoskim Torbydem. Wstęp na kiermasz był darmowy, co stanowiło doskonałą okazję do spędzenia czasu na świeżym powietrzu i zaopatrzenia się w rośliny oraz akcesoria do ogrodu.