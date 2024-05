Baby shower u Szczęsnych. Marina zdradziła płeć dziecka. "Wojtek przepadnie bez reszty!"

Nie do wiary, jak będzie wyglądał nagrobek Pazury. Wszystko ustalone

Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny są parą od 2013 roku. Para zaręczyła się po 2 latach związku. Ślub odbył się 21 maja 2016 roku, a dwa lata później na świecie pojawił się syn piosenkarki i bramkarza reprezentacji - Liam. Dziś oczekują na narodziny drugiego dziecka. Informacja o tym obiegła media w marcu, kiedy ciążowy brzuch piosenkarki był już nie do ukrycia. - Zdecydowałam się podzielić naszym przepięknym okresem w życiu ze względu na to, że nie da się po prostu tak długo ukrywać. Wiele osób już mi gratulowało w grudniu. Myślę, że dość spora część z Was podejrzewała, że coś jest na rzeczy... - mówiła wtedy Marina na InstaSories.

Marina zdradziła płeć dziecka

Po kolejnej publikacji, której tłem była piosenka "The boy is mine" Ariany Grande fani zaczęli się prześcigać w domysłach, jakiej płci będzie dziecko. Teraz już wszytko jest jasne. Marina opublikowała zdjęcia z baby shower. Dekoracje i suknia przyszłej mamy mówią wszystko. Dodatkowo piosenkarka podkreśliła tę informację w poście "It’s a GIRL! Nie jestem w stanie opisać naszej radości na wieść, że czekamy na małą córeczkę" - cieszy się gwiazda. "O wow ale super. Ale się musisz cieszyć, dziewczynka to inny wymiar miłości" - czytamy w komenatrzach.