To smutne, dlaczgo Marina Łuczenko miesiącami ukrywała ciążę. Mocne powody!

Ciężarna Sandra Kubicka nie wytrzymała. Brzydko komentowały jej brzuch, więc dostały bana. "Zero szacunku do takich bab"

Poinformowali o ciąży

13 marca Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojtek Szczęsny ogłosili szczęśliwą nowinę. Para spodziewa się drugiego dziecka. Małżonkowie poinformowali o tym za pomocą Instagrama. Zamieścili na swoim profilu zdjęcie, na którym widać sporych rozmiarów, ciążowy brzuszek gwiazdy, do którego tuli się ich syn Liam. "Czekamy na Ciebie" - podpisali zdjęcie. O tym, że gwiazda jest w ciąży, plotkowano wcześniej. Podejrzane bowiem było, że na kilka miesięcy zniknęła z mediów społecznościowych. Nie zamieszczała zdjęć, a na jedynym filmiku z wakacji, który opublikowała w styczniu, zakrywała brzuch dużą torbą. Na innych ujęciach stałą tyłem.

Marina ukrywała brzuszek miesiącami

Piosenkarka dopiero teraz postanowiła zdradzić powód, dla którego nie mówiła o ciąży. - Cześć kochani, chciałabym wam serdecznie jeszcze raz podziękować za wszystkie życzenia, komentarze, lajki, tym razem osobiście. Prawdę mówiąc, niekoniecznie chciałam się dzielić tym moim szczęściem ze światem ze względu na to, że zdecydowanie lepiej się żyje bez mediów, bez Instagrama, bo wiadomo, jak to jest, jak się wystawiasz na ocenę innych ludzi, to różne bywają komentarze. Wiadomo, że kobieta w ciąży jest bardziej wrażliwa, nie może się przejmować, ale mi się wydaje, że ja już jestem tak uodporniona po tym, co musiałam przeżyć w ciąży z Liamem - powiedziała na InstaStories.

Nie chciała okłamywać fanów

Marina Łuczenko-Szczęsna jednak wiedziała, że musi nadejść dzień, w którym oznajmi, że z mężem spodziewają się dziecka. Zrobiła to na własnych zasadach.

- Zdecydowałam się podzielić naszym przepięknym okresem w życiu ze względu na to, że nie da się po prostu tak długo ukrywać. Wiele osób już mi gratulowało w grudniu. Myślę, że dość spora część z Was podejrzewała, że coś jest na rzeczy... Jak się pokazywałam, to było widać. Jak bym nic nie mówiła, czy jestem w ciąży, czy nie, to mielibyście może pretensje, że kogoś okłamuję. Nie chciałam wstawiać starych zdjęć, więc po prostu zniknęłam sobie na jakiś czas. Ale wiadomo, nie da się tak w nieskończoność ukrywać, wiec stwierdziłam, że jak mam się pokazywać, to chcę być naturalna w tym, chcę być sobą, chcę się dzielić moim szczęściem. Więc kochani, ściskam was, dziękuję jeszcze raz za wsparcie i jak macie jakieś pytanka, to tutaj - dodała.