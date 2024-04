Marina Łuczenko ciąża. Wojciech Szczęsny po raz drugi zostanie ojcem

Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny mają synka Liama. Wkrótce chłopiec będzie miał rodzeństwo. W środę. 13 marca, popularna piosenkarka i żona bramkarza piłkarskiej reprezentacji Polski wspaniałą wiadomość podała w mediach społecznościowych. Szybko posypały się gratulacje, m.in. od Anny Lewandowskiej, Pauliny Krupińskiej czy Julii Wieniawy. Potem wyszło na jaw, że Marina Łuczenko o ciąży wiedziała od dłuższego czasu. Dlaczego zatem ją ukrywała? - Cześć kochani, chciałabym wam serdecznie jeszcze raz podziękować za wszystkie życzenia, komentarze, lajki, tym razem osobiście. Prawdę mówiąc, niekoniecznie chciałam się dzielić tym moim szczęściem ze światem ze względu na to, że zdecydowanie lepiej się żyje bez mediów, bez Instagrama, bo wiadomo, jak to jest, jak się wystawiasz na ocenę innych ludzi, to różne bywają komentarze. Wiadomo, że kobieta w ciąży jest bardziej wrażliwa, nie może się przejmować, ale mi się wydaje, że ja już jestem tak uodporniona po tym, co musiałam przeżyć w ciąży z Liamem - wyznała żona Wojciecha Szczęsnego na Instaqramie. W trakcie ciąży i w przygotowaniach do porodu piosenkarka może liczyć nie tylko na męża i resztę rodziny, lecz także na wsparcie profesjonalistki.

Marina Łuczenko zaczyna przygotowanie do porodu. Żona Wojciecha Szczęsnego trafiła w dobre ręce

Na oficjalnym profilu Mariny Łuczenko pojawił się komunikat od fizjoterapeutki Anny Szwedzik. - Wspólnie z Mariną zaczynamy przygotowanie do porodu, a po porodzie będziemy działać w @femiconcept nad bezpiecznym powrotem do formy - czytamy we wpisie. - Prowadząc pacjentki, staram się je edukować, że na okres ciąży czy powrotu do formy warto spojrzeć bardziej holistycznie, uwzględniając kilka aspektów, które mogą mieć fundamentalny wpływ na nasze ciało czy rozwój dziecka. Poza konsultacją u mnie, w przygotowaniu do porodu uwzględniłyśmy również konsultację dietetyczną i kosmetologiczną, aby zadbać o każdy element - ujawniła ekspertka. Wygląda na to, że żona Wojciecha Szczęsnego trafiła w dobre ręce.

