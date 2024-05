Dorota Gardias już tak nie wygląda. Zaskakujący efekt. Fani: "powrót do krótkich wskazany"

Dorota Gardias to jedna z najpopularniejszych prezenterek pogody w Polsce, znana głównie z anteny TVN. Polacy lubią ją za pogodny styl i uśmiech. Celebrytka nie raz udowodniła, że ma wiele talentów. W 2009 r. wygrała na przykład "Taniec z gwiazdami", a na swoim Instagramie prezentuje czasem popisy wokalne. Tym razem zaskoczyła fanów metamorfozą. Pogodynka przyzwyczaiła wszystkich do tego, że nosi raczej krótkie, wygodne fryzury. Dawniej zdarzało jej się przefarbować włosy na blond, ale raczej nie eksperymentowała z długością. Co nie oznacza wcale, że ciągle nosiła tę samą fryzurę. Z krótkich włosów potrafiła wydobyć wiele. Czasem nosił gładkie, grzeczne fryzury, innym razem stawiała na zadziorne, rozwichrzone cięcia. Teraz postawiła na totalną odmianę i postawiła na pasma, które sięgają niemal do pasa.

Odmieniona Dorota Gardias w długich włosach. Fani niezadowoleni

Cały proces przedłużania włosów prezenterka zrelacjonowała na Instagrmamie - od doboru odpowiednich pasm, przez wykonanie, po ostateczną stylizację. W efekcie zyskała długie, bujne, proste włosy z krótką grzywką. Efekt nie wszystkim się jednak spodobał. Pod postem przeważały komentarze sugerujące, że jak najszybciej powinna wrócić do krótkiej fryzury. "Pani Dorotka jest piękną kobietą, ale zdecydowanie w krótkich dużo lepiej wygląda", "Niestety, ale jestem fanką pani w krótkich włosach. Te wyglądają ciężko i bardziej jak peruka", "Może niesamowita metamorfoza, ale wolę Panią z krótszymi włosami", "Ładnemu we wszystkim ładnie, ale ja wolałam Panią w krótkich włosach… dodawały pazura i tego tzw. „cośka”, no i odejmowały z peselu. Najważniejsze, żeby Pani się dobrze czuła", "Na chwilę fajnie długie, bo kobieta zmienną jest, ale powrót do krótkich w niedalekiej przyszłości wskazany". A wy co sądzicie o nowej fryzurze Doroty? Lepiej w długich, czy zdecydowanie stawiacie na krótkie?

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.