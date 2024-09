Joanna Racewicz wspomina ślub z Pawłem Janeczkiem. Wzruszające, co napisała

co się stało?

Nie zmarnujcie swojego ŻYCIA! MOCNY przekaz Polaków do MŁODYCH!

Joanna Racewicz ślub z Pawłem Janeczkiem wzięła ślub we wrześniu 2004 roku. Była wówczas wielką gwiazdą TVP i prowadziła "Panoramę". Przyszli małżonkowie poznali się w pracy, na pokładzie rządowego samolotu. Lot 10 kwietnia 2010 roku miał być jednym z tych, jakich wiele, niestety stało się inaczej. Mężczyzna zginął tragicznie, został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Janeczek pracował jako funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, wśród kolegów znany był jako "Janosik".

Mąż Racewicz miał bardzo ważną funkcję, ponieważ był nie tylko BOR-owcem, ale i szefem ochrony prezydenta Lecha Kaczyńskiego, do tego miał stopień porucznika. W tym, co robił był perfekcyjny, ochraniał m.in. Ryszarda Kuklińskiego, papieża Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymki w 1999 roku, ochraniał premierów Leszka Millera oraz Marka Belkę. Pracował też w ochronie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, a po zakończeniu przez niego kadencji został w ochronie przy Kaczyńskim.

CZYTAJ: Po 13. latach wyszło na jaw, co Joanna Racewicz zrobiła z rzeczami męża Pawła. Nie każdy by się tak zachował

– Prezydent mówił do niego: „Panie Janosiku”. Często jadał obiady z panią Prezydentową. Oboje bardzo go lubili. Podobnie jak my, współpracownicy prezydenta – wspominała w rozmowie z Polityką w 2010 roku Elżbieta Jakubiak, była minister w kancelarii Lecha Kaczyńskiego.

Joanna Racewicz wspomina swój ślub w 20. rocznicę

Właśnie teraz Racewicz i Janeczek obchodziliby 20. rocznicę ślubu. Niestety, los sprawił, że ich wspólne życie trwało zaledwie sześć lat, w tym czasie doczekali się syna. Wspominając swój ślub Joanna Racewicz umieściła w sieci piękny, ale bardzo wzruszający wpis:

Dwie dekady temu.Daleko stąd, w innej, bezpiecznej epoce, gdyżycie otwierało ramiona obiecując: “zawsze”spotkało się dwoje ludzi z odmiennych światów,by dać sobie słowo, że je połączą. Ile w nich sił. Ona wygładzała skrzydła, on je pielęgnował.On mówił: “jestem, będę”. Ona mrużyła oczy.Była w nich naiwna wiara, że spełni się bajka.Ta dziecinna. O dwojgu, co wymarzyli słońce. Swoje własne, niegalaktyczne. Ledwie okruch.Żeby nikomu nie zabierało żadnego promienia.Słońce na ich użytek. Do ogrzewania marzeń.Nie przewidzieli, że prędzej stopi skrzydła. I znów w osobnych wymiarach czekają.Na cud. Na innych siebie. Na siebie innych.Na świt. Na zmierzch. Na koniec świata.Bo wreszcie koniec może być początkiem. J. ❤️

Dziennikarka pokazała także zdjęcie ze ślubu z Pawłem Janeczkiem i dodała: - Tak, to nasza piosenka, choć wtedy jeszcze o tym nie mieliśmy pojęcia. Tak, chcę, żeby każdy po stracie uwierzył, że jest życie po życiu. I że nie każde wspomnienie musi być czarno - białe.

NIŻEJ ZDJĘCIA Z ROCZNICY KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ, KTÓRE UKAZUJĄ, JAK POLITYCY WSPIERAJĄ RACEWICZ: