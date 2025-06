Joanna Racewicz z przepisem na idealną pierwszą damę! Marta Nawrocka dostała konkretne wskazówki

Karol Nawrocki już w sierpniu obejmie urząd prezydenta RP, co automatycznie oznacza, że jego żona - Marta Nawrocka - zostanie pierwszą damą. W polskiej tradycji żona urzędującej głowy państwa cieszy się ogromnym szacunkiem. Według wszelkich badań najlepszą pierwszą damą w III RP była Jolanta Kwaśniewska. W sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonym dla "Super Expressu" żona Aleksandra Kwaśniewskiego wprost zmiażdżyła konkurencję. Wskazało ją aż 53. proc. ankietowanych. Drugie miejsce zajęła Maria Kaczyńska, którą wybrało... 14 proc. respondentów. Nic zatem dziwnego, że Joanna Racewicz to Jolantę Kwaśniewską stawia za wzór dla Marty Nawrockiej. Zdaniem byłej gwiazdy TVP żona Karola Nawrockiego powinna uczyć się od małżonki Aleksandra Kwaśniewskiego.

Joanna Racewicz uważa, że Jolanta Kwaśniewska to "niedościgniony wzór i absolutna ikona w Pałacu Prezydenckim". Dlatego najbardziej konkretną wskazówką dla Marty Nawrockiej jest po prostu jej naśladowanie.

Te 10 lat prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego i towarzyszącej mu pierwszej damy to naprawdę coś z czego możemy być dumni. Ok, każdy ma wpadki, dajmy już spokój i nie wracajmy do tego, ale pani Jolanta jest wzorem niedoścignionym. Czy nowa pierwsza dama będzie chociaż próbowała się z nią zrównać? Nie wiem, ale może tego sobie wszyscy życzmy, nawet jeśli to jest mission impossible