Sensacyjne plany przyszłej pierwszej damy! Tym zajmie się Marta Nawrocka. Agata Duda będzie w szoku?!

Marta Nawrocka rozmawiała z Anną Popek. "Ładny gest"

Marta Nawrocka szczególnie na finiszu kampanii wyborczej mocno zaznaczyła swoją obecność przy boku męża. Do historii przeszły jej słowa wypowiedziane podczas wiecu w Katowicach. Odnosiły się one do rozmaitych oskarżeń w kierunku Karola Nawrockiego. - Drodzy państwo, ja jako kobieta, jako żona, ale przede wszystkim jako matka, nie zgadzam się na hejt, na nienawiść, na agresję i chciałam wam jeszcze tylko powiedzieć, że ja to gangsterów ścigam, a nie wychodzę za nich za mąż! - grzmiała ze sceny przyszła pierwsza dama. Z Martą Nawrocką jeszcze przed drugą turą wyborów prezydenckich 2025 miała okazję rozmawiać Anna Popek. Wygląda na to, że była gwiazda TVP, która obecnie realizuje się TV Republika, dobrze poznała małżonkę Karola Nawrockiego. Po ogłoszeniu wyników wyborów wysłała jej nawet SMS z gratulacjami, a Marta Nawrocka jej podziękowała.

To ładny gest, przecież w tym momencie Marta Nawrocka otrzymuje tysiące wiadomości od osób, które zna lepiej ode mnie, a jednak znalazła czas na odpowiedź

- oceniła Anna Popek w rozmowie z portalem Świat Gwiazd.

Dziennikarka na temat Marty Nawrockiej miała sporo do powiedzenia. Wszyscy są ciekawi tego, jaką będzie pierwszą damą. Agata Duda odbierana była raczej jako osoba, która znajduje się w cieniu. Złośliwi mówili nawet, że jest "milczącą pierwszą damą". Inni twierdzili, że po prostu nie pcha się na afisz, tylko ciężko pracuje. Wiele wskazuje na to, że odmienny styl kierunek obierze żona Karola Nawrockiego. Agata Duda może być w szoku!

Na tyle, na ile miałam okazję poznać panią Martę, myślę, że nie będzie milczącą Pierwszą Damą. A wręcz, że stanie się takim damskim głosem w pałacu prezydenckim. Wiem, że na sercu leżą jej problemy związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży oraz przemocą w Internecie. Myślę, że będzie bardzo aktywną Pierwszą Damą, otwartą na ludzi. Już w kampanii Marta Nawrocka miała mnóstwo spotkań z ludźmi, począwszy od kół gospodyń wiejskich, poprzez strażaków, a na siostrach opiekujących się niewidomymi w Laskach skończywszy

- zwróciła uwagę Anna Popek. Była gwiazda TVP przy okazji - zdaje się - chciała wbić szpilę w Jolantę Kwaśniewską, która powszechnie uznawana jest za zdecydowanie najlepszą pierwszą damę w historii III RP.

Marta Nawrocka na pewno będzie zajmowała się poważnymi problemami. W moim wywiadzie w TV Republika mówiła, że interesują ją sprawy związane z dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza te dotyczące higieny cyfrowej, cyberprzestępczości i hejtu w Internecie. Chce też angażować się w pomoc osobom niepełnosprawnym, a także we wszystko, co dotyczy kobiet. Pani Marta Nawrocka na pewno będzie Pierwszą Damą z klasą, nie zajmującą się poradami w stylu, jak widelcem zjeść ptysia

- podkreśliła prezenterka.

