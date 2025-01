Wspaniała wiadomość dla Jolanty Kwaśniewskiej! Może otwierać szampana

Przerażające, co Marianna Schreiber usłyszała od posłanki w Sejmie. To się wydarzyło na stołówce

Tak projektantka szykuje Agatę Dudę na uroczystości. Oto, co jest kluczowe. Poznaliśmy kulisy!

Żona Marcina Mastalerka to prawdziwa piękność! Wiemy, czym się zajmuje i jak się poznali!

Autor:

Wybory prezydenckie nieuchronnie się zbliżają, a to oznacza, że pojawi się nie tylko nowy prezydent, ale także nowa pierwsza dama. Agata Duda przez dwie kadencje miała czas, aby zaskarbić sobie sympatię Polaków. Czy tak się stało? W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla "Wprost" spytano, która z pierwszych dam najlepiej reprezentowała kraj. Odpowiedzi mogą okazać zaskakujące.

Najlepsza pierwsza dama

Respondenci niemal jednogłośnie jako najlepszą pierwszą damę wskazali Jolantę Kwaśniewską, która uzyskała 53,8 proc. głosów. Z pewnością to powód do radości! Jak widać sprawując swoją funkcję wyznaczyła pewien wzór niedościgniony dla swoich następczyń.

Drugie miejsce zajęła obecna pierwsza dama Agata Duda, na którą wskazało 10,1 proc. badanych. Podium zamyka Maria Kaczyńska, a kolejne miejsca należą do Danuty Wałęsy z wynikiem 4,1 proc. głosów i Anna Komorowska z wynikiem 4 proc.

- Gdy Andrzej Duda zostawał prezydentem, byłam przekonana, że jego małżonka będzie dla niego ogromnym wsparciem i atutem […]. Agata Kornhauser-Duda nie wykorzystała swojej szansy - oceniła politolożka i dyrektora CBOS dr hab. Ewa Marciniak w rozmowie z "Wprost".

Młodzi wybrali inaczej

Co ciekawe, grupa respondentów do 24. roku życia wskazywała na inne osoby. Według nich najlepszymi pierwszymi damami są ex aequo Agata Duda i Maria Kaczyńska, na które wskazało po 15,7 proc. respondentów. Z kolei Jolanta Kwaśniewska w tej grupie zdobyła 11,2 proc. głosów.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Jolanta Kwaśniewska:

Quiz o Jolancie Kwaśniewskiej. Jak dobrze znasz byłą pierwszą damę? Pytanie 1 z 15 Ile dzieci ma Jolanta Kwaśniewska? Dwoje: córkę i syna Troje: dwie córki i syna Jedną córkę Następne pytanie