Obrzydliwe ataki na córkę Karola Nawrockiego. Dziennikarka pogoniła nienawistników!

Wybory prezydenckie 2025. Obrzydliwe ataki na Kasię, córkę Karola Nawrockiego. Doda wzięła ją w obronę

Pełne emocji wybory prezydenckie 2025 za nami. Początkowe sondażowe wyniki wskazywały na to, że wygrał je Rafał Trzaskowski. Później jednak sytuacja zmieniła się o 180 stopni. W poniedziałek, 2 czerwca, PKW ogłosiła, że kolejnym prezydentem RP zostanie Karol Nawrocki. Podczas wieczoru wyborczego popieranego przez PiS kandydata oczy widzów zwrócone były przede wszystkim nie na samego Nawrockiego, tylko na jego córkę Kasię. Dziewczynka swoim typowo dziecięcym zachowaniem skradła całe show. Niestety znaleźli się tacy, którzy po wyborach prezydenckich 2025 zaczęli obrzydliwie atakować Kasię. Tego już było za wiele. Dziewczynkę w obronę wzięła m.in. Doda.

Obojętnie jaki prezydent by nie wygrał, połowa Polski będzie niezadowolona. Bez względu na wszystko Polacy powinni trzymać się razem i głowę państwa szanować. A jak nie możecie szanować głowy państwa, bo jest to silniejsze od was, to przynajmniej dajcie spokój córce tej głowy państwa

- apelowała piosenkarka. Także inni celebryci - niezależnie od sympatii politycznych i tego, na kogo głosowali w wyborach prezydenckich 2025 - nie pozostali obojętni wobec hejtu skierowanego w stronę córki.

Joanna Racewicz po wyborach straszy "premierem" Czarnkiem i Braunem. Masakruje rząd oraz sztab Trzaskowskiego!

Karolina Korwin-Piotrowska pogoniła nienawistników uderzających w córkę Karola Nawrockiego

W mocnych słowach odniosła się do sprawy Karolina Korwin-Piotrowska. Kogo jak kogo, ale jej akurat o sympatie wobec Karola Nawrockiego posądzać nie sposób. Jeśli jednak chodzi o ataki na dziecko, dziennikarka jest bezwzględna. W swoim wpisie na Instagramie pogoniła nienawistników, którzy uderzali w córkę Karola Nawrockiego.

Słuchajcie, jeżeli wśród moich obserwatorów jest ktoś, kto hejtuje to dziecko, proszę, by natychmiast opuścił mój profil. Już kilka osób musiałam zablokować. Nie ma mojej zgody na niszczenie tej dziewczynki. Jeżeli wycieracie sobie gęby feminizmem, tolerancją czy body positivity, to bądźcie teraz konsekwentni, to jest test na wasze charaktery

- grzmiała Karolina Korwin-Piotrowska.

Wielu z was, pod nazwiskiem, mający dzieci, często z błyskawicą, flagą albo tęczą na profilowym, nie wstydzi się wyzywać to dziecko. To jest zabawny, jak widać czujący się bezpiecznie na scenie i kochany dzieciak. Ten, kto ją hejtuje, wystawia świadectwo jedynie sobie. To nie był mój kandydat, nie lubię jego poglądów, ale na miłość boską, zostawcie to dziecko

- apelowała dziennikarka.

W galerii prezentujemy zdjęcia Karola Nawrockiego z rodziną

Sonda Czy żałujesz, że Rafał Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie 2025? Tak Nie Jest mi to obojętne

PIETRZYK-ZIENIEWICZ: WYBORY WYGRYWA TEREN! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.