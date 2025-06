Anna Popek napisała SMS-a do Marty Nawrockiej. Szybko dostała odpowiedź!

Nowa Pierwsza Dama

Przez 18 lat Marta Nawrocka toczyła walkę z mafią hazardową i VAT-owską. Teraz, jako nowa Pierwsza Dama, musi rozstać się z mundurem i bronią oraz zakończyć swoją 18-letnią karierę w Krajowej Administracji Skarbowej. W KAS zarabiała od 5,5 do 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie, lecz w Pałacu Prezydenckim nie otrzyma wynagrodzenia (SZCZEGÓŁY: Marta Nawrocka musi porzucić pracę po wygranej męża! Ile teraz zarabia?).

Marta Nawrocka urodziła się w 1986 roku w Gdańsku i, podobnie jak jej mąż, czuje z tym miastem szczególną więź. Informacje na temat jej życia osobistego są jeszcze skąpe, jednak w czasie kampanii wyborczej udzieliła kilku wywiadów, w których uchyliła rąbka tajemnicy na swój temat. W rozmowie z "Halo, tu Polsat" opowiedziała o tym, jak poznała swojego małżonka, a w tygodniku "Sieci" wspominała swoje dziecięce pragnienie zostania tancerką baletową.

Popek o Nawrockiej

W rozmowie ze "Światem Gwiazd" Anna Popek zdradziła, że napisała wiadomość z gratulacjami do Marty Nawrockiej po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich. Co ciekawe, ta szybko odpowiedziała na jej wiadomość, co gwiazda TV Republika uznała za bardzo miły gest. – W dzień ogłoszenia wyników wyborów wysłałam jej sms z gratulacjami. Podziękowała mi. To ładny gest, przecież w tym momencie Marta Nawrocka otrzymuje tysiące wiadomości od osób, które zna lepiej ode mnie, a jednak znalazła czas na odpowiedź. Bardzo podobało mi się też, jak w czasie wieczoru wyborczego jej córeczka wierciła się na scenie, a mama jej nie strofowała, nie karciła.(...) Dała po prostu małej przyzwolenie na spontaniczne zachowanie dziecka w tym wieku – mówiła Popek.

Anna Popek przekonywała przy tym, że jej zdaniem Marta Nawrocka będzie aktywnie pełniła swoją nową funkcję. - Na tyle, na ile miałam okazję poznać panią Martę, myślę, że nie będzie milczącą pierwszą damą. A wręcz, że stanie się takim damskim głosem w pałacu prezydenckim. Wiem, że na sercu leżą jej problemy związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży oraz przemocą w Internecie - tłumaczyła. Następnie dodała:

-

- Myślę, że będzie bardzo aktywną pierwszą damą, otwartą na ludzi. Już w kampanii Marta Nawrocka miała mnóstwo spotkań z ludźmi, począwszy od kół gospodyń wiejskich, poprzez strażaków, a na siostrach opiekujących się niewidomymi w Laskach skończywszy

