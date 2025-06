O co chodzi?

Donald Trump odniósł się w końcu do zwycięstwa Karola Nawrockiego. Pisze o szoku i sojuszniku

Odrzucona propozycja prezesa

Do spotkania, na którym omawiano kwestie obsady Kancelarii Prezydenta, doszło 2 czerwca w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie (GALERIA POWYŻEJ). Uczestniczyli w nim m.in. Karol Nawrocki oraz Jarosław Kaczyński. Według ustaleń "Newsweeka", prezes PiS zaproponował Nawrockiemu, aby Marek Kuchciński został ministrem w nowej Kancelarii Prezydenta. Kaczyński miał naciskać na Nawrockiego na tę kandydaturę, ale prezydent elekt miał jednak stanowczo odrzucić tę propozycję!

„Newsweek” podaje, że Jarosław Kaczyński dąży do tego, by w kancelarii Nawrockiego znaleźli się jego zaufani ludzie, właśnie tacy jak Kuchciński. Ma to na celu kontrolę nad działaniami Karola Nawrockiego jako prezydenta. Sam Kuchciński nie zdecydował się jednak skomentować tych doniesień dla tygodnika.

Niepokój w PiS

Politycy Prawa i Sprawiedliwości obawiają się, że Karol Nawrocki może w przyszłości podejmować decyzje sprzeczne z wolą kierownictwa partii. – Mamy świadomość tego, że Nawrocki będzie bardzo trudny we współpracy - miał przyznać gazecie jeden z polityków związanych z PiS. Inny poseł Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że teraz PiS czekają "najważniejsze rozmowy" dotyczące obsady Kancelarii Prezydenta. Działacze PiS spodziewają się trudnych negocjacji z uwagi na postawę Nawrockiego w trakcie kampanii.

Według "Newsweeka", sztabowcy Karola Nawrockiego mieli trudności z jego podejściem do medialnych publikacji na jego temat. – Nawrocki lekceważył te sprawy. Uważał, że jest czysty i nie ma się z czego tłumaczyć. A jak w coś uwierzył, na przykład w jakieś spotkanie, że jest ważne, to lekceważył sztab - miał zdradzić jeden z jego członków.

