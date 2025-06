Przedwczesna radość

Podczas wystąpienia po ogłoszeniu wyników exit poll wyborów prezydenckich w Polsce, Rafał Trzaskowski w pierwszej kolejności podziękował żonie, rodzinie i bliskim. Następnie zwrócił się do swoich przyjaciół i sztabu wyborczego. – Chciałbym podziękować wszystkim moim przyjaciołom. Bez was nie byłbym tym, kim jestem. Chciałbym podziękować całemu mojemu sztabowi na czele z Wiolą Paprocką – mówił polityk PO. W tym momencie obok polityka PO pojawiła się Paprocka, z którą Trzaskowski serdecznie się uściskał. Zgromadzony na wiecu tłum zaczął skandować "Wiola, Wiola". – Mamy poczucie, że zrobiliśmy wszystko, co było do zrobienia. Gdyby nie osoby, które stoją na scenie, gdyby nie sztab, to tego by nie było – dodał Trzaskowski.

Jak się jednak okazało, zwycięstwo nie było jednak pisane prezydentowi stolicy...

Paprocka przeprasza

Do wyników wyborów odniosła się we wtorkowy poranek Wioletta Paprocka. - Przepraszam. Mieliśmy świetnego kandydata, uczciwego i dobrego człowieka, a nie dowieźliśmy - napisała. - Dziękuję, bo mieliśmy od Was ogromne wsparcie. Jesteście wspaniałym teamem. Bądźcie z Rafałem Trzaskowskim, on zrobił wszystko, co mógł. Ja jeszcze raz przepraszam - dodała samokrytycznie.

Przepraszam. Mieliśmy świetnego kandydata, uczciwego i dobrego człowieka, a nie dowieźliśmy. Dziękuję, bo mieliśmy od Was ogromne wsparcie. Jesteście wspaniałym teamem. Bądźcie z @trzaskowski_ on zrobił wszystko co mógł. Ja jeszcze raz przepraszam.— Wiola Paprocka (@WiolaPaprocka) June 3, 2025

Kim jest Wiola Paprocka?

Wioletta Paprocka-Ślusarska (ur. w 1983 r.) jest związana z Platformą Obywatelską, pełniąc funkcję radnej w sejmiku Mazowsza. W okresie, gdy Grzegorz Schetyna kierował MSWiA (2007-2009), była jego rzeczniczką prasową. Następnie, po objęciu przez niego stanowiska marszałka Sejmu, została jego doradczynią. W 2013 r. dołączyła do warszawskiego ratusza, gdzie odpowiadała za kwestie komunikacyjne i PR.

Po wyborczym zwycięstwie Trzaskowskiego na stanowisko prezydenta stolicy została mianowana szefową jego gabinetu. Ponadto to ona w 2023 r. była szefową sztabu KO przed zwycięskimi wyborami parlamentarnymi.

