Prognoza Trumpa

Kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki wygrał w II turze wybory prezydenckie z wynikiem 50,89 proc. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski uzyskał 49,11 proc. głosów - podała w poniedziałek rano Państwowa Komisja Wyborcza. Jak dodano, o zwycięstwie tego pierwszego zadecydowało ok. 370 tysięcy głosów. To dzięki nim na najbliższe pięć lat zastąpi on na stanowisku prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Zobacz: Sąsiedzi Karola Nawrockiego przerwali milczenie! Oni znają go od dziecka

Na początku maja Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem, który miał przewidzieć jego zwycięstwo w wyborach. Ówczesny kandydat PiS oznajmił po powrocie, że miał usłyszeć słowa "you will win" ("wygrasz"). - Odczytałem to jako rodzaj życzenia mi sukcesu w nadchodzących wyborach i że - to po tym całym dniu mogę powiedzieć - administracja amerykańska ma świadomość tego, co dzieje się w Polsce - powiedział. Tymczasem po ogłoszeniu wyników, choć spodziewano się reakcji amerykańskiego prezydenta, ten długo milczał.

Reakcja Trumpa

Ostatecznie jednak Trump nie zawiódł oczekiwań. Prezydent Stanów Zjednoczonych wyraził jawne zadowolenie z faktu, że to właśnie Nawrocki wygrał wybory prezydenckie w Polsce. Na swoim profilu w Truth Social napisał, że cieszy się ze zwycięstwa swojego "sojusznika". W swoim wpisie skomentował również reakcje europejskie na wynik wyborów i zwrócił się bezpośrednio do obywateli Polski.

Sprawdź: Tak zagraniczne media opisały Karola Nawrockiego. Nie gryzły się w język!

Jak napisał:

- SOJUSZNIK TRUMPA WYGRYWA W POLSCE, SZOKUJĄC CAŁĄ EUROPĘ«. NewsMax [portal informacyjny]. Gratulacje dla Polski, wybraliście ZWYCIĘZCĘ!"

Inne reakcje z USA

Sekretarz stanu USA Marco Rubio napisał, że Stany Zjednoczone i Polskę łączy silne i trwałe partnerstwo oparte na wzajemnym zaangażowaniu na rzecz bezpieczeństwa, dobrobytu i praworządności. - Polacy wypowiedzieli się i popierają silniejsze wojsko oraz zabezpieczenie swoich granic - stwierdził. Rubio dodał, że Polska jest wzorcowym sojusznikiem, który przyczynia się do wzmocnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego w obliczu współczesnych i przyszłych wyzwań. Podał przy tym współpracę w sektorze energetycznym - w tym w dziedzinie energii jądrowej - jako przykład rozszerzania więzi handlowych i poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski. - Z niecierpliwością czekamy na ścisłą współpracę z prezydentem elektem Nawrockim i rządem Polski w celu realizacji naszych wspólnych priorytetów - oświadczył.

Przeczytaj: Marta Nawrocka musi porzucić pracę po wygranej męża! Ile teraz zarabia?

Reakcja Nawrockiego

Na słowa Trumpa zareagował sam zainteresowany, czyli Karol Nawrocki. - Dziękuję, Panie Prezydencie. Silny sojusz z USA, a także partnerstwo oparte na ścisłej współpracy są moimi priorytetami - napisał na platformie X.

Thank you, Mr. President. Strong alliance with the USA, as well as partnership based on close cooperation are my top priorities. @POTUS pic.twitter.com/x8cjTQTsBi— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) June 3, 2025

Sonda Wynik Karola Nawrockiego jest dla mnie... powodem do radości powodem do smutku obojętny

Galeria poniżej: Donald Trump & Karol Nawrocki