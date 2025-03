Smaszcz i Mucha dają do wiwatu. Kobieta-petarda proponuje MUCHOZOL. Czym aktorka na to zasłużyła?

W polskim show-biznesie znów wrze! Anna Mucha i Paulina Smaszcz znalazły się na wojennej ścieżce, a ich konflikt nabiera tempa. Media informowały w ostatnich dniach, że celebrytka przegrała z aktorką, po tym, jak ujawniła w sieci jej adres korespondencyjny. Paulina Smaszcz twierdzi, że to nieprawda. Wszystko wskazuje więc na to, że to dopiero początek batalii, a nie jej koniec.