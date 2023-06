Niewiarygodne, kto teraz pozwał Paulinę Smaszcz! "Kobieta petarda" wprost drwi z Anny Muchy?! "Warto wiedzieć, jak się jest mamą..."

Piękna blondynka koło Zdrójkowskiego. Czy to ona zastąpiła Wiktorię Gąsiewską?

Paulina Smaszcz od momentu rozstania z Maciejem Kurzajewskim jest w centrum zainteresowania kolorowej prasy. Wszystko za sprawą kontrowersyjnych wypowiedzi dotyczących jej byłego męża i jego nowej partnerki. W czwartek na swoim profilu na Instagramie przekazała, że dostała od Katarzyny Cichopek kolejne sądowe pismo. Zdradziła też nazwiska świadków, jednym z nich ma być Anna Mucha. Aktorce nie spodobało się to, że była żona Macieja Kurzajewskiego upubliczniła te informację. W piątek "kobieta petarda" pokazała kolejny pozew. Tym razem od Anny Muchy. Nie pozostawiła tego bez komentarza. Zobaczcie, co powiedziała!

Paulina Smaszcz znowu pozwana?! Tym razem dostała pismo od Anny Muchy!

- Dostałam dziś już przedsądowe wezwanie od Anny Muchy. Prosi mnie o zaprzestanie upublicznienia danych wrażliwych - przyznała w rozmowie ze wspomnianym serwisem. - wyznała w rozmowie z Plotkiem.

Paulina Smaszcz znana jest ze swoich ciętych i kąśliwych komentarzy. Nie mogło zabraknąć go również pod adresem Anny Muchy. Tak skomentowała całą sytuację: - Wysłała mi to na Instagramie, pisząc moje imię i nazwisko z małych liter. Aniu, jako wykładowczyni akademicka muszę cię poprawić. To nie wypada. Wiedza z nauczania początkowego. Warto wiedzieć, jak jest się mamą. Paulina Smaszcz pisze się od dużych liter, tak jak Anna Mucha - podsumowała Smaszcz.

Zobacz poniższą galerię: Paulina Smaszcz płacze w restauracji