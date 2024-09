i Autor: SHUTTERSTOCK hortensja

Prace w ogrodzie we wrześniu

Zrób to z hortensją we wrześniu. Wiosną powita Cię w ogrodzie kwietny zagajnik. Ważna data od ogrodników. Rozmnażanie hortensji domowym sposobem

Jak rozmnażać hortensje domowym sposobem? Wielu osobom wydaje się, że jesień w ogrodzie to koniec prac i szykowanie się do nadchodzącej zimy. Profesjonalni ogrodnicy wiedzą jednak, że wrzesień to czas bardzo ważnych zabiegów pielęgnacyjnych roślin. Jednym z nich jest przycinanie i rozmnażanie hortensji. Zrób to w tym terminie, a wiosną powita Cię prawdziwie kwietny zagajnik.