Kiedy kupić pierwsze zwierzątko dla dziecka? Sprawdź, jak mądrze przygotować malucha na nowe obowiązki

Jak podaje portal HealthyChildren, maluch powinien skończyć przynajmniej cztery lata przed powitaniem w domu pierwszego zwierzaka

Wspólne czytanie książeczek oraz wizyty u znajomych z psem doskonale przygotowują dziecko na zupełnie nowe obowiązki

Przedszkolak może już samodzielnie nalewać świeżą wodę i podawać pupilowi ulubione smakołyki po popołudniowym spacerze

Badania potwierdzają, że codzienne wyjścia w deszczu oraz wizyty u weterynarza ostatecznie i tak zawsze spadają na barki dorosłych

Kiedy kupić pierwsze zwierzątko dla dziecka? Znaczenie wieku

Decyzja o przygarnięciu psa czy chomika to zawsze wielkie emocje w domu, ale warto na chłodno ocenić wiek naszej pociechy. Jak możemy przeczytać na portalu HealthyChildren, najbezpieczniej jest poczekać, aż maluch skończy przynajmniej 4 lata. Wcześniej dzieci bywają bardzo nieprzewidywalne w swoich ruchach, co niestety często kończy się ugryzieniami.

Wiek to jednak nie wszystko, bo równie ważna jest gotowość samego dziecka do życia pod jednym dachem ze zwierzakiem. Często spokojny sześciolatek poradzi sobie z nowym domownikiem o wiele lepiej, niż bardzo ruchliwy i niecierpliwy dziesięciolatek. Zazwyczaj jednak to wiek około 5 lub 6 lat jest tym momentem, kiedy maluch zaczyna powoli rozumieć, że zwierzak to żywe stworzenie z własnymi potrzebami, a nie kolejna pluszowa zabawka.

Jak przygotować dziecko na psa lub kota? Sprawdzone sposoby

Zanim zdecydujemy się na powiększenie rodziny o czworonoga, warto dobrze sprawdzić, czy nasze dziecko w ogóle wie, z czym to się w praktyce wiąże:

wypożyczcie z biblioteki proste książki o opiece nad zwierzętami i poczytajcie je razem przed snem

odwiedźcie znajomych lub rodzinę, która ma już psa albo kota, żeby dziecko zobaczyło na własne oczy codzienną opiekę

porozmawiajcie szczerze o tym, że zwierzę ma swoje potrzeby i trzeba je codziennie karmić, czesać i po nim sprzątać

Takie proste kroki pomagają uświadomić maluchowi, że nowy pupil to nie tylko głaskanie i wesoła zabawa, ale przede wszystkim systematyczna praca każdego dnia.

Królowe Matki odc. 6, Aneta Żuchowska o skrajnym wcześniactwie

Jakie obowiązki przy zwierzęciu dla dziecka w wieku przedszkolnym?

Dzieci, które mają około 5 lat lub więcej, mogą już śmiało pomagać rodzicom w najprostszych zadaniach przy nowym pupilu. Dobrym pomysłem może być powierzenie im takich drobnych spraw, jak nalewanie świeżej wody do miski, podawanie smakołyków po spacerze czy trzymanie smyczy, gdy idziecie razem parkową alejką. Żeby zbudować w dziecku nawyk odpowiedzialności, warto ułożyć wspólny i bardzo prosty harmonogram dnia, w którym zaznaczycie chociażby stałe pory czesania psa czy kota. Warto też rozważyć wspólne wyjścia na zajęcia z posłuszeństwa, gdzie maluch pod okiem dorosłego dowie się, jak mądrze i łagodnie postępować ze zwierzakiem.

Kto opiekuje się psem w domu z dziećmi? Rodzicielska rzeczywistość

Niezależnie od tego, jak bardzo twoje dziecko obiecuje codzienne wstawanie o świcie na spacery z psem, prawda na ogół bywa prozaiczna. To ty jako rodzic będziesz wykonywać zdecydowaną większość pracy przy zwierzaku w waszym domu. Dzieci dość szybko tracą zapał, a obowiązki takie jak wizyty u weterynarza, kupowanie ciężkiej karmy czy wieczorne spacery w jesiennym deszczu i tak spadną na barki dorosłych.

Dodatkowo warto pamiętać, że zabawa małego dziecka ze zwierzęciem zawsze wymaga czujnego oka rodzica w tym samym pokoju. Dorośli muszą na bieżąco pilnować, żeby maluch nie ciągnął psa za uszy ani nie łapał kota za ogon, bo to najprostsza droga do obudzenia w zwierzęciu agresji. Dopiero połączona praca dorosłych i dobrych chęci dziecka sprawią, że wasz nowy czworonożny przyjaciel będzie czuł się w domu w pełni bezpiecznie i komfortowo.

Źródła:

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics) — “How old should our children be before we adopt a pet?”

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics) — “How to Choose the Right Pet for Your Family”

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics) — “How to Choose the Right Pet for Your Family”

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics) — “How old should our children be before we adopt a pet?”

11