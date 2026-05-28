Weekend w Krakowie z dużą zmianą pogody. Po ciepłym piątku nadejdzie deszcz i chłód

Pogoda dla Krakowa na weekend: 29-31 maja

Pogoda w Krakowie w ostatni weekend maja będzie daleka od stabilnej. Mieszkańcy mogą spodziewać się zarówno słonecznych i ciepłych chwil, jak i nagłego ochłodzenia z opadami deszczu. Największa zmiana aury nastąpi między piątkiem a sobotą, kiedy to temperatura maksymalna spadnie o kilka stopni. Weekend zakończy się jednak powrotem wyższych wartości na termometrach.

Piątek, 29 maja: słoneczny i ciepły początek weekendu

Piątek w Krakowie zapowiada się bardzo przyjemnie. Na niebie pojawi się niewiele chmur, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą nawet około 21 stopni Celsjusza. To będzie najcieplejszy dzień tego weekendu. Po zachodzie słońca zrobi się chłodniej, a temperatura spadnie do około 7°C. Wiatr pozostanie słaby, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s. Tego dnia nie prognozuje się żadnych opadów.

Sobota, 30 maja: wyraźne ochłodzenie i deszcz

W sobotę aura zmieni się diametralnie. Dzień będzie znacznie chłodniejszy od poprzedniego, z temperaturą maksymalną sięgającą zaledwie 16 stopni. Na niebie dominować będą chmury, z których pojawią się opady deszczu. Prognozy wskazują na słabe, ale odczuwalne opady. Dodatkowo wzmoże się wiatr, osiągając prędkość około 4 m/s. Nocą temperatura utrzyma się na poziomie około 11°C.

Niedziela, 31 maja: powrót wyższych temperatur

Niedziela przyniesie poprawę pogody, jeśli chodzi o temperaturę. Słupki rtęci znów powędrują w górę, osiągając w ciągu dnia około 20 stopni. Mimo ocieplenia, niebo nie będzie całkowicie bezchmurne. Przewidywane są słabe, przelotne opady deszczu. Wiatr nieco osłabnie w porównaniu do soboty i będzie wiał z prędkością około 3 m/s. Noc będzie podobna do poprzedniej, z temperaturą w okolicach 11 stopni.

Jak spędzić weekend w Krakowie?

Ciepły i słoneczny piątek to idealna okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Długi spacer po parkach czy nad rzeką może być dobrym pomysłem na rozpoczęcie weekendu. Z kolei chłodniejsza i deszczowa sobota skłania raczej do szukania atrakcji pod dachem. To dobry moment, by odwiedzić muzea, galerie czy wybrać się do kina. Niedziela, mimo możliwych przelotnych opadów, będzie znacznie cieplejsza, więc jeśli pogoda pozwoli, warto rozważyć krótszy spacer, pamiętając jednak o zabraniu ze sobą parasola.

Dane pogodowe: OpenWeather