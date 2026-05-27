Na osiedlu Topolowym w Nowym Targu Grzegorz P. zaatakował mężczyznę, zadając mu cios rozbitą butelką w szyję. Ofiara doznała ciężkich obrażeń zagrażających życiu i trafiła do szpitala.

Podejrzany oddalił się z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policję. Ustalono, że wobec Grzegorza P. toczyło się już inne postępowanie dotyczące gróźb karalnych.

Grzegorzowi P. przedstawiono zarzuty usiłowania zabójstwa oraz kierowania gróźb karalnych w warunkach recydywy. Sąd Rejonowy w Nowym Targu zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Usiłowanie zabójstwa w Nowym Targu. Doszło do krwawej szarpaniny

Do zdarzenia doszło w piątek, 24 maja 2026 roku, w godzinach porannych. Według wstępnych ustaleń, Grzegorz P. natknął się na swoją byłą partnerkę, która spacerowała w towarzystwie nowego partnera. Między mężczyznami błyskawicznie doszło do eskalacji konfliktu. Początkowo były to wulgaryzmy, które szybko przerodziły się w brutalną szarpaninę. W końcu Grzegorz P. uderzył swoją ofiarę pięścią, co spowodowało upadek mężczyzny na ziemię. Wtedy napastnik użył rozbitej butelki po piwie, zadając nią cios w okolicę szyi leżącego na ziemi pokrzywdzonego.

Skutki tego ataku były opłakane. Mężczyzna doznał ciężkich obrażeń ciała, które realnie zagrażały jego życiu. Został natychmiast przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze walczą o jego życie.

Po dokonaniu brutalnego czynu, Grzegorz P. próbował uciec z miejsca zdarzenia, jednak dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy policji, został zatrzymany. Śledztwo ujawniło również, że nie był to pierwszy konflikt z prawem, w którym uczestniczył Grzegorz P.. Wobec mężczyzny prowadzone jest już inne postępowanie, dotyczące kierowania gróźb karalnych.

Grzegorz P. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu przedstawił Grzegorzowi P. zarzuty usiłowania zabójstwa oraz kierowania gróźb karalnych wobec członka rodziny. Po przesłuchaniu, prokurator skierował do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Podczas posiedzenia aresztowego, mężczyzna ostatecznie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Sąd Rejonowy w Nowym Targu zastosował wobec Grzegorza P. tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

