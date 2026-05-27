Znany proboszcz w szpitalu. Lekarze walczą o życie księdza Adama, parafianie proszą o modlitwy

Ksiądz Adam Podbiera walczy o życie w szpitalu. Wierni modlą się o jego zdrowie

Jeszcze w minioną sobotę, 23 maja, w nowohuckiej parafii św. Józefa przy osiedlu Kalinowym świętowano uroczystą konsekrację świątyni, której dokonał kardynał Grzegorz Ryś. Niestety, radość wiernych szybko przerwała nagła i dramatyczna wiadomość o ciężkiej chorobie księdza Adama Podbiery. Kapłan w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala, gdzie personel toczy trudną walkę o jego życie.

Parafianie natychmiast zmobilizowali się do pomocy duchowej dla swojego proboszcza. Zaczęto organizować specjalne czuwania modlitewne w jego intencji. O wsparcie dla chorego kapłana gorąco apelowali także inni duszpasterze posługujący we wspólnocie na osiedlu Kalinowym.

Działalność duszpasterska księdza Adama Podbiery

Siedemdziesięcioletni ksiądz Adam Podbiera przyjął święcenia kapłańskie w 1984 roku. Swoją posługę jako proboszcz w parafii św. Józefa rozpoczął w 2011 roku, przejmując obowiązki po księdzu prałacie Stanisławie Podziornym, który wzniósł tę nowohucką świątynię. W ramach swoich codziennych obowiązków ksiądz Podbiera odpowiada między innymi za przygotowania najmłodszych do pierwszej komunii oraz prowadzenie spotkań dla kandydatów do bierzmowania i dorosłych parafian.

Duchowny otacza również opieką lokalne wspólnoty, w tym Domowy Kościół, Straż Honorową oraz nadzwyczajnych szafarzy. Kapłan zdobył także uznanie jako wieloletni opiekun i przewodnik Grupy 13 w krakowskiej pielgrzymce zmierzającej na Jasną Górę.

