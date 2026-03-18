Pożar na Białołęce. Operator dźwigu walczył o życie na wysokościach, trafił do szpitala

Operator dźwigu w szpitalu

Zdarzenie miało miejsce po południu w rejonie ulicy Portowej na Białołęce. Zapaliła się tam elewacja w powstającym budynku. Świadkowie relacjonowali dramatyczny przebieg wydarzeń. „Jak przyjechałem, to dopiero zaczął się palić. To był czarny, bardzo duży dym – aż nie było widać miejsca, w którym siedzi operator dźwigu” – mówił naszemu reporterowi jeden z nich.

Najbardziej dramatyczne chwile przeżył operator dźwigu, który został uwięziony w kabinie. „On tam jest, nic mu się nie stało, bo widać, że się porusza, ale na pewno jest zadymiony i słabo z nim, bo teraz próbują go stamtąd ściągnąć” – relacjonował na bieżąco świadek. Strażacy, przy użyciu wysięgników, dotarli do mężczyzny i podawali mu tlen.

- Operator dźwigu, osłabiony i z lekkimi oparzeniami dłoni wyszedł z kabiny o własnych siłach, ale trafił do szpitala - przekazała nam rzecznik prasowa Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. kpt. Karolina Jaworska.

Co było przyczyną pożaru elewacji?

Z budynku ewakuowano 20 pracowników budowy, a także 2 osoby z sąsiedniego obiektu. Na miejsce zdarzenia zadysponowano dziewięć zastępów straży pożarnej. Po godzinie 15 asp. Łukasz Wujek z miejskiej straży pożarnej poinformował, że zarzewie pożaru zostało zlokalizowane i trwają prace dogaszające.

Świadek zdarzenia sugerował, że pożar mógł rozpocząć się na dole budynku i rozprzestrzenić się z powodu wybuchu butli. „Ogień zaczął się palić na dole, wybuchły butle. To jest świeżo budowany blok, prawdopodobnie było tam dużo butli i od tego wszystko się zaczęło. Najpierw pojawił się dym, a potem wybuchy – wybuchało bardzo dużo butli” – mówił mężczyzna naszemu reporterowi.

Współpraca: Piotr Durys, Radio Eska

