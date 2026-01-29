57-latka zjeżdżała z górki na „jabłuszku”. Rąbnęła głową w betonową podstawę ławki

57-letnia kobieta uległa wypadkowi podczas zjeżdżania na "jabłuszku" z górki przy Parku Fontann w Warszawie, uderzając głową i klatką piersiową w betonową podstawę ławki.

Straż Miejska udzieliła poszkodowanej pierwszej pomocy, a następnie została ona przewieziona do szpitala.

W artykule przypomninamy tragiczną śmierć 12-latka w Parku Szczęśliwickim, który zginął podczas zjeżdżania na pontonie.

Zarząd Zieleni przypomina, że w parkach Warszawy nie ma wyznaczonych miejsc do saneczkowania i apeluje o zachowanie ostrożności i wybieranie bezpiecznych miejsc do zabawy.

Dramat na górce. 57-latka uderzyła głową w ławkę

Do groźnego wypadku podczas zimowego szaleństwa doszło w weekend na górce przy Parku Fontann. 57-latka zjeżdżała na „jabłuszku” ze stromego zbocza. Kobieta z impetem uderzyła głową i klatką piersiową w betonową podstawę ławki, znajdującej się na dole stoku!

- U stóp dość stromego zbocza leżała kobieta. Poszkodowana krwawiła z ust i nosa, a guz nad jej okiem był już wielkości piłki do tenisa - przekazała Straż Miejska. To właśnie patrolujący okolicę strażnicy udzielili 57-latce pierwszej pomocy przedmedycznej.

Niebezpieczny wypadek na górce przy Parku Fontann. Poszkodowana kobieta wymagała pomocy strażników miejskich i pogotowia.Zimowa aura zachęca do zabaw na śniegu, ale pamiętajmy o bezpieczeństwie.

57-latka w szpitalu

Strażnicy skontrolowali czynności życiowe kobiety, okryli ją kocem termicznym oraz zabezpieczyli miejsce, w którym się znajdowała tak, aby nikt w nią nie wpadł.

Przybyli na miejsce ratownicy medyczni użyli specjalistycznego sprzętu pozwalającego na unieruchomienie pacjenta i karetką przewieźli 57-latkę do szpitala.

- Udzieliliśmy poszkodowanej pomocy przedmedycznej, ale nie wiemy, czym ostatecznie skończyła się ta historia - powiedział mł. insp. Stanisław Matsumoto, który ratował ranną kobietę. -Gdyby poszkodowana zachowała odrobinę rozsądku, nie doszło by do tego wypadku - dodał.

Śmierć 12-latka w Parku Szczęśliwickim

Kobieta miała dużo szczęścia. A zachowanie zdrowego rozsądku podczas zabawy jest niezwykle ważne. Mieszkańcy Warszawy, i nie tylko, wciąż pamiętają jaką tragedią może zakończyć się zjeżdżanie z górki w nieodpowiednim miejscu, gdy tego zdrowego rozsądku niestety zabraknie. W tym roku minęło 5 lat od śmierci 12-letniego Dawida. Chłopiec zjeżdżał na tzw. pontonie śnieżnym w Parku Szczęśliwickim. Nie korzystał jednak ze stoku, uczęszczanego przez większość saneczkarzy, ale z przeciwnego biegnącego w kierunku kościoła na Włodarzewskiej, który jest zdecydowanie mniej bezpieczny. 12-latek wjechał z impetem w ławkę. Zmarł w szpitalu.

Gdzie na sanki w Warszawie?

Niestety, jak przekazali stołeczni ogrodnicy z Zarządu Zieleni, w warszawskich parkach nie ma wyznaczonych miejsc do zjeżdżania na sankach. Przeszkodą są m.in. drzewa, krzewy, mała architektura, latarnie, ciągi piesze i rowerowe.

„Oczywiście nikomu nie odmawiamy prawa do dobrej, odpowiedzialnej zabawy z dziećmi, pod warunkiem że odbywa się pod nadzorem dorosłych opiekunów, którzy są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo swoim pociechom” - podkreślili, przypominając również, że aby bezpiecznie korzystać z uroków zimy, należy wybierać niewielkie pagórki z dala od ruchliwych ulic, parkingów i ciągów komunikacyjnych; sprawdzić trasę, żeby jazda na sankach nikomu nie zagrażała i nie skutkowała np. zniszczeniem roślinności. Co więcej, należy pamiętać, by sanki były w dobrym stanie, a dziecko miało kask i rękawice.

