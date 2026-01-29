57-latka zjeżdżała z górki na „jabłuszku”. Rąbnęła głową w betonową podstawę ławki

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-01-29 13:44

Zimowe szaleństwo zakończyło się krwawym wypadkiem. 57-latka zjeżdżała na „jabłuszku” ze stromego zbocza górki przy Parku Fontann. Pech chciał, że zjazd zakończyła uderzeniem głową i klatką piersiową w betonową podstawę ławki. Kobieta zalała się krwią, a nad jej okiem wyrósł guz wielkości piłki tenisowej!

wypadek w Parku Fontann

i

Autor: Straż Miejska w Warszawie/ Materiały prasowe
Super Express Google News
  • 57-letnia kobieta uległa wypadkowi podczas zjeżdżania na "jabłuszku" z górki przy Parku Fontann w Warszawie, uderzając głową i klatką piersiową w betonową podstawę ławki.
  • Straż Miejska udzieliła poszkodowanej pierwszej pomocy, a następnie została ona przewieziona do szpitala.
  • W artykule przypomninamy tragiczną śmierć 12-latka w Parku Szczęśliwickim, który zginął podczas zjeżdżania na pontonie.
  • Zarząd Zieleni przypomina, że w parkach Warszawy nie ma wyznaczonych miejsc do saneczkowania i apeluje o zachowanie ostrożności i wybieranie bezpiecznych miejsc do zabawy.

Dramat na górce. 57-latka uderzyła głową w ławkę

Do groźnego wypadku podczas zimowego szaleństwa doszło w weekend na górce przy Parku Fontann. 57-latka zjeżdżała na „jabłuszku” ze stromego zbocza. Kobieta z impetem uderzyła głową i klatką piersiową w betonową podstawę ławki, znajdującej się na dole stoku!

- U stóp dość stromego zbocza leżała kobieta. Poszkodowana krwawiła z ust i nosa, a guz nad jej okiem był już wielkości piłki do tenisa - przekazała Straż Miejska. To właśnie patrolujący okolicę strażnicy udzielili 57-latce pierwszej pomocy przedmedycznej.

Polecany artykuł:

Podwójne zabójstwo na Targówku. Radek J. maczetą atakował kontrterrorystów

57-latka w szpitalu

Strażnicy skontrolowali czynności życiowe kobiety, okryli ją kocem termicznym oraz zabezpieczyli miejsce, w którym się znajdowała tak, aby nikt w nią nie wpadł.

Przybyli na miejsce ratownicy medyczni użyli specjalistycznego sprzętu pozwalającego na unieruchomienie pacjenta i karetką przewieźli 57-latkę do szpitala.

- Udzieliliśmy poszkodowanej pomocy przedmedycznej, ale nie wiemy, czym ostatecznie skończyła się ta historia - powiedział mł. insp. Stanisław Matsumoto, który ratował ranną kobietę. -Gdyby poszkodowana zachowała odrobinę rozsądku, nie doszło by do tego wypadku - dodał.

Polecany artykuł:

Zabójstwo małżeństwa w Warszawie. Radosław J. w prokuraturze. Wiemy, jakie usły…

Śmierć 12-latka w Parku Szczęśliwickim

Kobieta miała dużo szczęścia. A zachowanie zdrowego rozsądku podczas zabawy jest niezwykle ważne. Mieszkańcy Warszawy, i nie tylko, wciąż pamiętają jaką tragedią może zakończyć się zjeżdżanie z górki w nieodpowiednim miejscu, gdy tego zdrowego rozsądku niestety zabraknie. W tym roku minęło 5 lat od śmierci 12-letniego Dawida. Chłopiec zjeżdżał na tzw. pontonie śnieżnym w Parku Szczęśliwickim. Nie korzystał jednak ze stoku, uczęszczanego przez większość saneczkarzy, ale z przeciwnego biegnącego w kierunku kościoła na Włodarzewskiej, który jest zdecydowanie mniej bezpieczny. 12-latek wjechał z impetem w ławkę. Zmarł w szpitalu.

12-letni Dawid zjeżdżał z górki, nie żyje. Uderzył głową o ławkę
18 zdjęć

Gdzie na sanki w Warszawie?

Niestety, jak przekazali stołeczni ogrodnicy z Zarządu Zieleni, w warszawskich parkach nie ma wyznaczonych miejsc do zjeżdżania na sankach. Przeszkodą są m.in. drzewa, krzewy, mała architektura, latarnie, ciągi piesze i rowerowe.

„Oczywiście nikomu nie odmawiamy prawa do dobrej, odpowiedzialnej zabawy z dziećmi, pod warunkiem że odbywa się pod nadzorem dorosłych opiekunów, którzy są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo swoim pociechom” - podkreślili, przypominając również, że aby bezpiecznie korzystać z uroków zimy, należy wybierać niewielkie pagórki z dala od ruchliwych ulic, parkingów i ciągów komunikacyjnych; sprawdzić trasę, żeby jazda na sankach nikomu nie zagrażała i nie skutkowała np. zniszczeniem roślinności. Co więcej, należy pamiętać, by sanki były w dobrym stanie, a dziecko miało kask i rękawice.

Polecany artykuł:

ZTM ma dość. Tak chcą zmusić pasażerów do kasowania biletów!
Zjeżdżał na sankach. Zginął uderzając głową o ławkę
Sonda
Czy tej zimy byłeś już na sankach?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STRAŻ MIEJSKA
PARK FONTANN
WYPADEK