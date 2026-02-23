"Podziemna tarcza" W razie kryzysu - wszyscy do metra

W sobotę, 21 lutego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski opublikował film, w którym prezentuje nieznane dotąd zastosowanie podziemnych przestrzeni tzw. pustek technologicznych funkcjonujących przy warszawskim metrze.

"Metro to kluczowa infrastruktura dla naszego bezpieczeństwa" - mówi włodarz stolicy, prezentując okazałe półki magazynowe. Jak zapowiada, miasto gromadzi w nim niezbędny sprzęt na wypadek masowego kryzysu, klęski żywiołowej, czy wybuchu wojny.

Wśród tysięcy przedmiotów pokazanych na nagraniu przez Trzaskowskiego są:

menażki,

termosy,

manierki,

śpiwory,

nosze,

łóżka polowe.

Miasto jest także w procesie zakupowym agregatów prądotwórczych. Wszystko to w ramach programu "Warszawa chroni".

Gromadzenie niezbędnego sprzętu to dopiero początek. Trzaskowski zadeklarował, że w ramach projektu "Podziemna tarcza" stołeczne tunele metra mają docelowo pełnić nie tylko rolę magazynu, ale także schronu dla ludności stolicy.

Takie działania władz miasta muszą budzić obawy o bezpieczeństwo Warszawianek i Warszawiaków - zwłaszcza w czasach obecnej, napiętej sytuacji geopolitycznej, którą niektórzy nazywają już zimną wojną 2.0, a która stała się jeszcze bardziej skomplikowana od czasu zmiany polityki USA po powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu w 2025 roku.

Prezydent Trzaskowski jednak stara się uspokoić emocje:

"Tu nie chodzi o to, żeby kogokolwiek straszyć. Jesteśmy bezpieczni, ale (...) przezorny zawsze ubezpieczony".

Dopytaliśmy w ratuszu o szczegóły inwestycji, o których mówi na filmie Rafał Trzaskowski. Rzeczniczka miasta nie chce jednak zdradzać szczegółów.

- Oczywiście z powodów strategicznych nie podajemy, gdzie się te magazyny będą znajdować, ale takich przestrzeni w strukturach metra jest w Warszawie bardzo dużo. Na razie trafia tam sprzęt kupiony przez spółę Metro Warszawskie, w drugiej kolejności będą to zakupy wykonane przez miasto w ramach puli przeznaczonej na system bezpieczeństwa Warszawiaków – powiedziała nam rzeczniczka ratusza Monika Beuth.

Spółka Metro Warszawskie ma wraz ze strażą pożarną dostosować stacje metra tak, aby pełniły one funkcję schronów. Mówi się, że docelowo mogą stać się one miejscem ukrycia dla ponad 100 tys. osób.

Schron powstaje w metrze. Tysiące łóżek, koców i śpiworów!

