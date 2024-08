Co za wiadomości!

Sama to potwierdziła

To była miłość?

Monika Olejnik w branży dziennikarskiej pracuje od lat. Związana na stałe z TVN-em, prowadząca hitowy program "Kropka nad I", jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w Polsce. Przeprowadziła setki, jeśli nie tysiące wywiadów, z przedstawicielami różnych dziedzin. Jej gośćmi nierzadko są najważniejsze osoby w kraju. Ale życie prywatne Moniki Olejnik, jak się okazuje, jest równie ciekawe, co jej życie zawodowe. Nie od dziś obserwatorzy dziennikarki chętnie przyglądają się jej przeszłości, rozprawiają też na temat tego, co przyniesie dla niej przyszłość. Jednocześnie tysiące osób śledzą dziennikarkę w mediach społecznościowych, a Monika Olejnik chętnie zamieszcza tam materiały specjalnie dla nich. Niejednokrotnie mogliśmy zobaczyć na przykład, jak mieszka Monika Olejnik. Prowadząca "Kropkę nad I" wrzuca chociażby zdjęcia na tle półek, które uginają się od naporu stosów książek i prywatnych fotografii z bliskimi. Nie tylko zakamarki biblioteczki możemy podziwiać, ponieważ pojawia się również wielki telewizor czy robiąca wrażenie kuchnia. Szczegóły poniżej.

Tak mieszka Monika Olejnik. Stosy książek i prywatnych zdjęć, wielki telewizor. Kuchnia zwala z nóg

Monika Olejnik chwaliła się niegdyś, że jest amatorką własnoręcznie przyrządzanej kuchni jarsko-żydowskiej. Ma zresztą idealne miejsce do gotowania - piękną, czystą i funkcjonalną kuchnię, którą nie raz pokazywała w mediach społecznościowych. To właśnie tam przygotowuje lekkostrawne, wegetariańskie dania, korzysta z sycylijskiej oliwy z oliwek czy przypraw od przyjaciół z Toskanii. Później odpoczywa na kanapie w salonie albo czytając rozmaite lektury, których ma tak wiele. Właściwie każdy, kto śledzi Monikę Olejnik w mediach społecznościowych, może z łatwością podejrzeć wnętrza jej mieszkania, które ta sama chętnie wrzuca do sieci. Kto wie, być może ktoś się nimi zainspiruje i zrobi u siebie coś podobnego, nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. Życzymy wszystkiego dobrego!

Zobaczcie galerię zdjęć: Tak mieszka Monika Olejnik

Sonda Podoba Ci się to, jak mieszka Monika Olejnik? Tak, jest przytulnie Nie mój styl Pół na pół, może być Nie mam zdania