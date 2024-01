Trzęsienie ziemi w "Pytaniu na śniadanie"! Odchodzą Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski!

Przez kultowe "Pytanie na śniadanie" przechodzi prawdziwy wiatr zmian! Z programem pożegnały się już takie gwiazdy jak: Anna Popek, Małgorzata Opczkowska, Ida Nowakowska czy Tomasz Wolny. Ich miejsce zajmują nowi prowadzący. W poprzednim tygodniu nową parą prowadzących zostali Robert Stockinger i Joanna Górska. We wtorkowy poranek gruchnęła informacja o odejściu z programu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. O wszystkim poinformowali na Instagramie.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski odchodzą z "Pytania na śniadanie"! "Dziękujemy za wspaniałą współpracę"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przestaną prowadzić „Pytanie na śniadanie” w TVP2. Prezenterzy pożegnali się z widzami w mediach społecznościowych. Przy okazji podziękowali wszystkim za współpracę przy programie.

- Dziękujemy za wspaniałą współpracę przy produkcji programu „Pytanie na Śniadanie”. Dziękujemy Wydawcom za zaufanie i wsparcie, które umożliwiły nam realizację tego programu. Wasza determinacja i zaangażowanie były kluczowe dla jego sukcesu. Dziękujemy Gościom, którzy zechcieli podzielić się swoimi historiami, wiedzą i doświadczeniem. Wasza obecność w studiu sprawiła, że każde wydanie programu było wyjątkowe i interesujące. Dziękujemy Ekipie, która pracowała za kulisami, dbając o każdy szczegół produkcji. Wasza ciężka praca, kreatywność i profesjonalizm sprawiły, że program był zawsze dobrze zorganizowany i atrakcyjny dla widzów. Najważniejsze podziękowania kieruję również do naszych Widzów. Dziękujemy Wam za codzienną obecność przed telewizorami. To dzięki Wam program „Pytanie na Śniadanie” ma sens i jest najchętniej oglądanym programem śniadaniowym w Polsce. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie emocje, których nam dostarczacie, za Wasze komentarze i zaangażowanie w nasze tematy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę i za to, że razem mogliśmy tworzyć program, który dociera do serc wielu ludzi. Dziękujemy Wam za docenienie naszej pracy i za Telekamerę. Życzymy powodzenia nowym Prowadzącym - napisała na swoim Intagramie.

