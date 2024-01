Zdjęcia pląsającej na parkiecie gwiazdy „M jak miłość” rozgrzały Polskę. Katarzyna Cichopek i jej koleżanki wyruszyły na babski wieczór. Kiedy przekroczyły próg modnego klubu w stolicy, aktorka natychmiast ruszyła w tany i nie schodziła z parkietu przez długie godziny. W pewnym momencie zaczął zaczepiać ją przystojny klubowicz. Skończyło się jedynie na wymianie kilku zdań.

Kasia Cichopek baluje, a Maciej Kurzajewski haruje. Kulisy ostatniego weekendu gwiazd "Pytania na śniadanie"

Wielu imprezowiczów zastanawiało się, gdzie w tym czasie był Maciej Kurzajewski? Okazało się, że pracował w Wiśle, gdzie odbył się konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Obszerna relacja znalazła się na jego profilu na Instagramie. Dziennikarz rozmawiał także z legendami polskiego sportu. „Każde takie spotkanie to dla mnie ogromna radość i wspomnienie chwil spędzonych z niezwykłym duetem: trenerem Apoloniuszem Tajnerem i legendarnym mistrzem Adamem Małyszem. Ich wspólna droga pełna determinacji, pasji i niezłomnej woli osiągania celów inspiruje do dzisiaj. To było coś więcej niż sport – to było mistrzostwo w najczystszej postaci. Dziękuję za te niezapomniane momenty, które zawsze będą dla mnie źródłem motywacji!” - napisał. Czyli nie tylko Kasia przeżywała niezapomniane chwile…

Kasia Cichopek baluje do rana w klubie